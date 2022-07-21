台南6月大女嬰遭毆打顱內出血昏迷！　生母男友涉案重大遭聲押

▲台南佳里區6個月大女嬰疑遭生母同居施姓男友虐毆，造成髗內出血重傷昏迷送醫救治，被告施姓男子經檢察官複訊，認為涉犯殺人未遂罪嫌重大，有逃亡及湮滅事證之虞，聲請羈押禁見。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南佳里20日驚傳虐嬰案，6個月大女嬰疑遭生母施姓男友虐打，造成髗內出血重傷昏迷，市警佳里分局據報，派員將施男傳喚到案說明偵辦外，社會局獲報後立即指派社工人員介入調查，經評估女嬰顱內出血且身上有多處新舊傷，現於醫院接受治療中，已報警方及台南地檢署偵辦，並緊急安置。

涉嫌虐童的施姓男子，經佳里分局傳喚逮捕移送台南地檢署，檢察官複訊後，認涉犯殺人未遂罪嫌重大，有逃亡及湮滅事證之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，該名6個月大的女嬰，7月20日凌晨0時許，被生母送佳里奇美醫院急救，但因髗內出血重傷昏迷，身上有多處傷痕，傷重轉送成大醫院急救，再轉送高雄長庚醫院診治，院方發現女嬰有遭虐情況，馬上通報台南市社會局，社會局接獲警方通報，馬上派社工前往查處，發現女嬰疑遭凌虐毆打，造成髗內出血、昏迷，立即依法通報台南市警佳里分局及台南地檢署檢察官，由檢察官指揮偵辦。

檢警初步調查，該名女嬰係其生母與前男友所生，尚未命名及辦戶口登記，女嬰生母於19日晚上接獲其現任施姓同居男友電話，指稱女嬰傷勢需送醫，其生母於20日凌晨0時許返回佳里區租屋處，將女嬰送佳里奇美醫院，因傷重轉診成大醫院，再轉高雄長庚醫院診治。警方據報，將女嬰生父、生母均通知到案，另施姓男子也被警方喚到案，因涉嫌重大被警竹向台南地檢署申請拘票獲准，偵辦後移送台南地檢署偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，佳里分局移送疑似虐童案件，被告施男經檢察官訊問後，認涉犯殺人未遂罪嫌重大，有逃亡及湮滅事證之虞，諭知聲請羈押禁見。