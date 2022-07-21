　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南6月大女嬰遭毆打顱內出血昏迷！　生母男友涉案重大遭聲押

▲台南佳里區6個月大女嬰疑遭生母同居施姓男友虐毆，造成髗內出血重傷昏迷送醫救治，被告施姓男子經檢察官複訊，認為涉犯殺人未遂罪嫌重大，有逃亡及湮滅事證之虞，聲請羈押禁見。（圖／記者林悅攝）

▲台南佳里區6個月大女嬰疑遭生母同居施姓男友虐毆，造成髗內出血重傷昏迷送醫救治，被告施姓男子經檢察官複訊，認為涉犯殺人未遂罪嫌重大，有逃亡及湮滅事證之虞，聲請羈押禁見。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南佳里20日驚傳虐嬰案，6個月大女嬰疑遭生母施姓男友虐打，造成髗內出血重傷昏迷，市警佳里分局據報，派員將施男傳喚到案說明偵辦外，社會局獲報後立即指派社工人員介入調查，經評估女嬰顱內出血且身上有多處新舊傷，現於醫院接受治療中，已報警方及台南地檢署偵辦，並緊急安置。

涉嫌虐童的施姓男子，經佳里分局傳喚逮捕移送台南地檢署，檢察官複訊後，認涉犯殺人未遂罪嫌重大，有逃亡及湮滅事證之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，該名6個月大的女嬰，7月20日凌晨0時許，被生母送佳里奇美醫院急救，但因髗內出血重傷昏迷，身上有多處傷痕，傷重轉送成大醫院急救，再轉送高雄長庚醫院診治，院方發現女嬰有遭虐情況，馬上通報台南市社會局，社會局接獲警方通報，馬上派社工前往查處，發現女嬰疑遭凌虐毆打，造成髗內出血、昏迷，立即依法通報台南市警佳里分局及台南地檢署檢察官，由檢察官指揮偵辦。

檢警初步調查，該名女嬰係其生母與前男友所生，尚未命名及辦戶口登記，女嬰生母於19日晚上接獲其現任施姓同居男友電話，指稱女嬰傷勢需送醫，其生母於20日凌晨0時許返回佳里區租屋處，將女嬰送佳里奇美醫院，因傷重轉診成大醫院，再轉高雄長庚醫院診治。警方據報，將女嬰生父、生母均通知到案，另施姓男子也被警方喚到案，因涉嫌重大被警竹向台南地檢署申請拘票獲准，偵辦後移送台南地檢署偵辦。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，佳里分局移送疑似虐童案件，被告施男經檢察官訊問後，認涉犯殺人未遂罪嫌重大，有逃亡及湮滅事證之虞，諭知聲請羈押禁見。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／郵政產工批憲兵查水表　憲指部緊急回應
快訊／29歲男獨自到黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急搜救
快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊身亡
台積電穩了！「大咖客戶」主動找上門指名合作
許藍方「拒認小三」突然有錢了　律師重披戰袍火速救援真相曝
綜所稅首批退稅7／29入帳！金額逾509億　創史上新高
公公常待在神明廳！她「驚見1幕真相噁炸」　夫道歉：剩3條路可
在家「熱到中暑」體溫飆44度！醫教降溫2撇步
將迎第二波「五倍券大撒錢？」　網揭真心話：別再發了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市長參選人維安曝！陳時中隨扈申請「加派1人」　蔣萬安尚未提出

快訊／29歲男獨自到花蓮黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急派17人進山搜救

快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊　傷重搶救8小時亡

0.5cm指節沒馬上找到！醫曝戲水斷指童復原機率　未來30天是關鍵

許藍方「拒認小三」突然有錢了　律師重披戰袍火速救援真相曝

24歲兵遭戰車砲塔猛撞搶命中　南投縣長PO文：為南投子弟祈禱

黑心建商「1屋2賣」　入厝才知家是別人的！35戶遭詐2億元

魚翅店慶生仇家找上門「賓士被砸爛」　幫人出氣反遭殃...3匪落網

國民法官新制前進校園！　士院種子教師2.0培訓營...體驗開庭感覺

騎士搶進待轉格慘遭追尾畫面曝　20年最經典法拉利也毀容了

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

北市長參選人維安曝！陳時中隨扈申請「加派1人」　蔣萬安尚未提出

快訊／29歲男獨自到花蓮黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急派17人進山搜救

快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊　傷重搶救8小時亡

0.5cm指節沒馬上找到！醫曝戲水斷指童復原機率　未來30天是關鍵

許藍方「拒認小三」突然有錢了　律師重披戰袍火速救援真相曝

24歲兵遭戰車砲塔猛撞搶命中　南投縣長PO文：為南投子弟祈禱

黑心建商「1屋2賣」　入厝才知家是別人的！35戶遭詐2億元

魚翅店慶生仇家找上門「賓士被砸爛」　幫人出氣反遭殃...3匪落網

國民法官新制前進校園！　士院種子教師2.0培訓營...體驗開庭感覺

騎士搶進待轉格慘遭追尾畫面曝　20年最經典法拉利也毀容了

「女上男下」床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

IEAT與「印尼食品及飲料公會」簽約締盟　台印尼商機 「食」力創雙贏

臨時缺席中職測試會　宮象謙選擇投入合庫

《寶可夢大集結》一周年推出各種紀念活動...冰伊布大作戰登場

快訊／郵政產工批憲兵查水表　憲指部喊冤：拜訪後憲學長談話被誤解

北市長參選人維安曝！陳時中隨扈申請「加派1人」　蔣萬安尚未提出

快訊／29歲男獨自到花蓮黃金峽谷溯溪失蹤　警消緊急派17人進山搜救

超狂生肉便當自帶「迷你烤爐」！　秒變一人燒烤店網讚翻

快訊／葉克膜救不回！裝甲兵遭戰車砲塔撞擊　傷重搶救8小時亡

台南三寶闖紅燈撞上！　水泥車失控衝「對向車道」車頭毀了

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

2歲童「打水井」壓斷指　母指認緝凶

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

換臉A片海削1300萬　「小玉」一審重判5年半

高雄蓮池潭溺斃2死！　風帆翻覆瞬間影像曝光

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

即/台中美式餐廳倉庫起火　一度傳出爆炸聲

快訊／國1「5車追撞」！國光客運6傷　紫爆回堵8公里

9歲網球選手想學風帆船　父母找國家級教練釀雙亡

快訊／蓮池潭「風帆教練」溺水失蹤　今晨尋獲遺體

更多熱門

相關新聞

員警包庇施用毒品案夫妻交保

員警包庇施用毒品案夫妻交保

台南地檢署檢察官郭書鳴，7月20日指揮法務廉政5署南調組、台南市警察局第五、善化分局偵辦黃姓員警涉嫌包庇妻子及其他施用毒品人口涉犯毒品案，針對黃姓員警之住處、辦公室等11處處所進行搜索，並傳喚包括黃姓員警及其配偶在內之被告及證人共8人到案，訊後黃員夫妻裁定交保 。

即／台南6月大女嬰遭毆打顱內出血昏迷

即／台南6月大女嬰遭毆打顱內出血昏迷

基隆廟口夜市濺血　男奪剪刀猛刺攤商

基隆廟口夜市濺血　男奪剪刀猛刺攤商

中油貪瀆風暴再擴大！前勞工董事被羈押

中油貪瀆風暴再擴大！前勞工董事被羈押

南檢組抓賄選鬼特攻隊

南檢組抓賄選鬼特攻隊

關鍵字：

虐殺女嬰南檢羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面