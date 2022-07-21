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逛台南地獄展隔天「身體動不了」　騎車自撞噴飛！詭異2巧合超毛

▲▼台南美術館2館亞洲的地獄與幽魂展，南美館2館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南美術館2館亞洲的地獄與幽魂展。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展是目前最夯的展覽，基隆長樂國小「神老師」沈雅琪表示，兒子對展覽很有興趣，但兒子的體質較特殊，去之前還問「你的體質這麼特別，還要去嗎？」兒子仍堅持要去，結束台南行程回家沒幾天，兒子竟因為機車突然發不動而發生車禍，詭異巧合讓她毛毛的。

沈雅琪老師在粉專「神老師&神媽咪」發文，兒子的體質很特別，看房子時帶兒子去，有些房子會堅持不進去，硬抱進去就會大哭，但離開房子就不哭了。日前兒子提到，想去台南看展覽，她也詢問「你的體質這麼特別，還要去嗎？」兒子回答「想去」

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於是一家四口開車下台南，讓兒子一個人進去看到，她和老公及女兒去孔廟晃晃，當天晚上就北上回家了。隔天，兒子睡到中午還沒起床，還說半邊的身體動不了，雙腳都是麻的，走路還一跛一跛的，沒想到19日就接到兒子發生車禍的電話。

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲兒子騎機車時出車禍。（示意圖／pixabay）

沈雅琪老師表示，趕到現場時，兒子被35度的高溫曬到整個人發燙，兩邊膝蓋褲子都破了，受傷嚴重，於是急忙趕到醫院治療，「他說他在紅綠燈前剛起步，騎很慢，突然就撞到旁邊分隔島，也不知道發生什麼事，車子怎麼樣都發不動了」。

幸好兒子的傷都是皮肉傷，不過回想起來她覺得毛毛的，「不知道是剛好發生？還是因為他的特殊體質？好像整個過程讓他不太順利」，本來想帶兒子去收驚，但因為太臨時，只好拿多年前留下來的淨符，「上網找了使用方法，把兒子身上擦一擦，「昨天看起來精神好多了，我不是一個迷信的人，但是帶了這個孩子以後有些事情不得不信，還是謹慎小心為妙呀」。

本文獲得「神老師&神媽咪」授權同意轉載

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關鍵字：

亞洲的地獄與幽魂南美館神老師&神媽咪詭異

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