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市價超過1億！留美碩士回台…狂種413株大麻　打破東台灣紀錄

▲▼大麻。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲富二代妄想走偏門賺錢，竟找朋友一同種大麻，成為近年東台灣最大製毒工廠。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

一名自美返台的碩士生，家境富裕但不想接家業（經營醫療器材買賣），他竟異想天開，找2名友人從網路買進大麻種子，在花蓮玉里鎮一處歇業透天診所內栽種，新北永和警方掌握情資後到場逮人，查扣413株大麻及大量製毒工具，黑市價值超過1億元台幣，這也是近年台灣東部數量最龐大的大麻製毒工廠。

▲▼大麻。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲留美碩士回台後跟友人一起研究、自學大麻的栽種方式。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，主嫌是28歲張姓碩士家境富裕，但認為家業目前賺不到什麼錢，但又不想當一般上班族，所以他找具有農業專長的陳姓、林姓友人一起搞大麻買賣，先在網路購買大麻種子，並自學栽種的方式。

新北市永和分局於今年5月掌握情資後，經報請台灣花蓮地方檢察署指揮偵辦，並於今年6月9日到花蓮縣玉里鎮逮人，當場壓制栽種大麻的張姓、林姓主嫌，並查扣大麻植株共計413株，大麻成品17.29公斤及大批製毒工具，黑市價值逾新臺幣億元。

▲▼大麻。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方查扣413株大麻，以及17.29公斤的成品還有大批製毒工具。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來永和分局警方於「安居緝毒專案」期間乘勝追擊，於7月13日在中部地區逮捕在逃的陳姓主嫌，全案依製造毒品罪移送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。

▼留美碩士返台後竟走歪路，如今將為自己的行為付出代價。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼大麻。（圖／記者陳雕文翻攝）

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