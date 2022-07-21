美CIA示警「別低估習近平攫取台灣決心」　外交部：不冒進不屈服

▲美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯（William Burns）於20日出席「亞斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時示警，認為不能低估中國國家主席習近平要攫取台灣的決心。對此，外交部21日表示，我方不會冒進，但也絕對不會屈服，台灣有高度自我防衛的決心與能力，我國政府持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全。

伯恩斯接受媒體專訪時指出，美方認為中國正從俄國入侵烏克蘭戰爭汲取經驗，以做為如何及何時侵略台灣的參考，且不能低估中國國家主席習近平要攫取台灣的決心。

對此，外交部表示，面對中國近期對台灣日益加大的複合式威脅，外交部的評估與拜登政府有許多共同之處，雙方也持續進行密切協調合作，以維持台海的和平與穩定。

外交部說，台灣直接面對中國在軍事安全、經濟脅迫、灰色地帶攻勢等全方位威脅，我方不會冒進，但也絕對不會屈服；台灣有高度自我防衛的決心與能力，我國政府持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，我國也會持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海安全及印太區域的和平穩定與繁榮。