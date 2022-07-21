再13天退伍！裝甲兵獨子想扛家計「慘遭砲塔撞死」　父母哭斷腸

▲裝甲564旅士兵基地訓練意外，導致2名官兵遭戰車砲管撞擊1死1傷。（圖／民眾提供）

記者陳崑福、高堂堯、戴上容／屏東報導

屏東三軍聯訓基地21日訓練意外釀1死1傷，其中24歲全姓士兵裝上葉克膜、搶救8小時仍不幸殉職。據悉，全姓士兵是家中獨子，剛從國立宜蘭大學土木工程系畢業，並於今年4月入伍，本來再過13天就能退伍，計劃考取公務員，改善家中經濟狀況，沒想到一場意外，讓白髮人送黑髮人。

陸軍第八軍團指揮部表示，三軍聯訓基地21日上午執行戰車砲塔鑑定整備，裝甲564旅蔣姓下士及全姓二兵同為24歲，當時蔣員位於砲塔外側，全員則位於砲塔內部射手位置，但砲塔疑因穩定異常而導致瞬間大幅度作動，導致全男遭砲尾環壓擊，當場鼻孔滲血、失去意識，緊急送往恆春基督教醫院，後轉往枋寮醫院裝設葉克膜後再轉送高雄802醫院搶救，無奈仍回天乏術。

據了解，24歲全姓二兵是義務役士兵，剛剛從國立宜蘭大學土木工程系畢業，家住南投人信義鄉地利村，是布農族原住民。全男的爸爸在信義鄉梅子夢工廠上班，是名梅子工人，媽媽在鄉公所當臨時雇員，全男是家中唯一的獨子，今年4月份剛入伍，役期僅剩13天，預計8月3日就要退伍，即將展開全新人生。

不料，今天在軍營卻發生嚴重意外，全男雖第一時間送醫、裝上葉克膜，但情況仍不樂觀，家人悲痛急赴高雄要看看寶貝孩子，部落族人也同時在家鄉為鄰居集氣祝福，無奈天不從人願，集救8小時後，醫師今天晚間6時許宣告不治，家屬悲慟萬分，難以接受這痛苦的事實。

據部落族人透露，全男在部落是乖小孩，也是教友青年，有聽說全男退伍後想要繼續考國家考試，當一名公務員，擁有穩定的經濟來改善家中經濟狀況、好好孝順父母，無奈卻發生意外。族人們聽到消息都相當不捨，目前遺體正從屏東移往全男故鄉南投。