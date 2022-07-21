摩斯連3天「地瓜薯條+紅茶」下殺！肯德基推1元吃蛋撻、激省6折

▲摩斯漢堡應景節氣進入「大暑」，限時3天推出「黃金地瓜薯條+冰紅茶」下殺價。（圖／摩斯提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡應景節氣進入「大暑」，大玩諧音哏推出破盤優惠，7/22～7/24限時3天，全台門市推出「黃金地瓜薯條+冰紅茶」套組下殺價55元（原價95元）。另外，肯德基也同步在這3天推出超狂「仲夏雞省大餐」，直接6折激省優惠，就能一次吃到咔啦脆雞、原味蛋撻等。

時序進入節氣大暑，摩斯應景節氣諧音，趁勢推出地瓜薯條優惠活動，7/22～7/24全台門市將供應「黃金地瓜薯條+冰紅茶」套組，原價95元，優惠價只要55元！

▲摩斯漢堡夏季優惠。（圖／業者提供）



而MOS「安心取溫馨送」也限時推出多款「Fun暑假」優惠組合，還有一系列「夏日安心點」活動，即日起～7/31期間，照燒青梅豬排堡早餐套餐組合原價90元，優惠價79元，內含照燒青梅豬排堡及冰紅茶各1份。不僅如此，APP會員即日起至8/31加碼享三人到四人早餐及午晚餐多重優惠，最低只要299元起，就能與家人共享美味餐點，活動期間完成消費，再贈會員早餐、薯條咖啡優惠券2張。

▲肯德基連續3天快閃下殺6折，一次吃炸雞和蛋撻。（圖／業者提供）



另外，肯德基在本週五7/22～7/24 也推出快閃3天「仲夏雞省大餐」，優惠期間只要出示優惠碼畫面或報出優惠代碼「40351」，就能以6折價419元，享受原價695元的大餐，包括：咔啦脆雞x6+香酥脆薯(中)x1+原味蛋撻 x6+ 百事可樂(瓶)x1。

除了「仲夏雞省大餐」下殺6折之外，肯德基高人氣的線上預訂快取1+1，更加碼推出購買XL套餐「加1元多1顆原味蛋撻」的優惠，再推消暑「夏日甜蜜點心組」；另還有5種優惠組合，讓消費者激省享用美食。

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