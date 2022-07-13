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摩斯新品「日式多蜜和牛堡」上市！地瓜薯+冰紅茶限時3天破盤優惠

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／摩斯提供）

▲應景「大暑」節氣諧音，「黃金地瓜薯條+冰紅茶」限時3天激省優惠。（圖／摩斯提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡新品上架！此次推出「日式多蜜和牛堡」、「荔枝柑橘蒟蒻冰茶」主打夏日風味，也在期間推出優惠價；另外入節氣大暑，為了應景節氣諧音，7/22～7/24限時3天，全台門市推出「黃金地瓜薯條+冰紅茶」套組優惠價55元（原價95元）。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／摩斯提供）

▲新品「日式多蜜和牛堡」主打夏日風味。

此次新品「日式多蜜和牛堡」源自西餐料理概念，選用澳洲飼養優質和牛，加入洋蔥丁製成肉排後，再以特有裹粉技術，將酥脆麵包粉裹上後入鍋油炸，用高溫瞬間鎖住鮮美肉汁，將食材的原始風味保留。風味濃厚的日式多蜜醬則由洋蔥、蘑菇、紅蘿蔔⋯等蔬菜一起炒香，釋放天然甜味，再放入蕃茄、法式紅醬與胡椒精心熬煮，打造出微辣且多層次的微妙口感，適合夏日嚐鮮，優惠價99元。

另為了消暑，「荔枝柑橘蒟蒻冰茶」上市，以超人氣紅茶為基底，嚴選台灣黑葉荔枝搭配Q彈蒟蒻，打造豐富味覺層次，每一口都嘗得到荔枝原始果香，清爽不膩口，是夏季必喝的消暑聖品，單杯售價80元。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／摩斯提供）

▲荔枝柑橘蒟蒻冰茶以超人氣紅茶為基底，嚴選台灣黑葉荔枝搭配Q彈蒟蒻。

7/16～8/15期間也祭出「夏日樂活輕食季」優惠活動，凡到門市購買任一指定套餐，含摘鮮綠樂活牛肉堡、摘鮮綠炸蝦堡、超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥杏鮑菇珍珠堡，搭配飲品雪碧，登錄發票即可參加抽獎，還有機會把市價近5千元的Beats Studio Buds真無線降噪耳機或SRS-XB13防水防塵重低音輕便喇叭帶回家。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／摩斯提供）

▲▼摩斯漢堡夏季優惠。

▲▼摩斯漢堡優惠。（圖／摩斯提供）

MOS「安心取溫馨送」也限時推出多款「Fun暑假」優惠組合，還有一系列「夏日安心點」活動，7/16～7/31期間，照燒青梅豬排堡早餐套餐組合原價90元，優惠價79元，內含照燒青梅豬排堡及冰紅茶各1份。不僅如此，APP會員即日起至8/31加碼享三人到四人早餐及午晚餐多重優惠，最低只要299元起，就能與家人共享美味餐點，活動期間完成消費，再贈會員早餐、薯條咖啡優惠券2張。

而近來時序進入節氣大暑，摩斯應景節氣諧音，趁勢推出地瓜薯條優惠活動，7/22～7/24全台門市將供應「黃金地瓜薯條+冰紅茶」套組，原價95元，優惠價55元。

▲肯德基推出超狂限定新品「咔啦整隻雞」全台限量1萬4千份。（圖／記者林育綾攝）

另外，肯德基近日推出超狂限定新品「咔啦整隻雞」，集結獨門炸雞美味工法，手工裹粉與酥脆多汁特色，整隻雞全部炸給你，還搭配3種沾醬，蒜味、韓式、蜂蜜芥末。限定PK APP會員以預定快取來購買，需要至少前一天預購，即日起正式開放預購，全台限量1萬4千組，售完為止，預計吸引炸雞控手刀訂購。

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