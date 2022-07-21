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肯德基連3天下殺6折！咔啦脆雞、蛋撻一次爽吃　優惠碼看這裡

▲肯德基連續3天快閃下殺6折！可以一次吃到超人氣的炸雞和蛋撻。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

炸雞控、蛋撻死忠粉絲有福了！肯得基將於7/22-7/24限時3天，推出超狂「仲夏雞省大餐」，直接下殺6折，就能一次吃到酥脆多汁的咔啦脆雞、有最受歡迎的原味蛋撻、脆薯等；另還有5種組合優惠。活動期間只要出示優惠碼畫面，或報出優惠碼，即可以超殺價格享用美食。

▲▼肯德基下殺6折。（圖／業者提供）

▲肯德基「仲夏雞省大餐」下殺6折，優惠代碼「40351」。（圖／業者提供）

肯德基在本週五7/22-7/24限時3天推出「仲夏雞省大餐」，優惠期間只要出示優惠碼畫面或報出優惠代碼「40351」，就能以6折價419元，享受原價695元的大餐，包括：咔啦脆雞x6+香酥脆薯(中)x1+原味蛋撻 x6+ 百事可樂(瓶)x1。

▲▼肯德基下殺6折。（圖／業者提供）

▲線上預訂快取1+1，更加碼推出購買XL套餐「加1元多1顆原味蛋撻」。（圖／業者提供）

除了「仲夏雞省大餐」下殺6折之外，肯德基高人氣的線上預訂快取1+1，更加碼推出購買XL套餐「加1元多1顆原味蛋撻」的優惠，再推消暑「夏日甜蜜點心組」；另還有5種優惠組合，讓消費者激省享用美食。

▲▼肯德基下殺6折。（圖／業者提供）

▲肯德基「夏日甜蜜點心組」。（圖／業者提供）

▼肯德基優惠碼。（圖／業者提供）

▲▼肯德基優惠碼。（圖／業者提供）

另外，頂呱呱超經典套餐復刻回歸了，一共有2款選擇，包括「復古A餐」內含原味雞塊、地瓜薯條、甜甜包、經典泡菜，而「復古全餐」則吃得到原味雞塊、原味對翅、呱呱包、地瓜薯條、甜甜包、經典泡菜，2款復刻套餐更搭配最初推出的包裝盒，黃白黃色系超級吸睛，彷彿一秒回到1974年，即日起至7月31日限時開賣，包材數量有限、售完為止。

▲頂呱呱推出2款復刻套餐。（圖／記者蕭筠攝）

頂呱呱還加碼生日慶活動，7/29日～7/31連3天，全門市消費任一品項打88折、Uber Eats外送平台整單95折優惠、買復古套餐還送2022年會員卡1張，每店限量50張。

▲麥當勞推出全新「皮卡丘置物盒」。（圖／業者提供）

而麥當勞推出全新「皮卡丘置物盒」，完整還原坐姿的皮卡丘造型，搭配招牌笑容，可愛爆表，並特意設計提把可以提著走，背後更有收納空間可以放置小物，即日起至8/16 於全門市限時開賣，售完為止，每人每次限購2個，可消費套餐加購399元或以429元單買入手，提醒歡樂送、McCafe’專屬櫃台、數位自助點餐機、點心站及部分餐廳不販售。

摩斯漢堡也有新品上架，此次推出「日式多蜜和牛堡」、「荔枝柑橘蒟蒻冰茶」主打夏日風味，也在期間推出優惠價；另外入節氣大暑，為了應景節氣諧音，7/22～7/24限時3天，全台門市推出「黃金地瓜薯條+冰紅茶」套組優惠價55元（原價95元）。

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