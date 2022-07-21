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36歲人妻升級當「阿嬤」…喜抱金孫嗨翻：7歲小兒子有伴了！

記者鄭思楠／綜合報導

河南南陽一名1986年出生的女子近日發布影片稱，自己年紀輕輕就「喜提」阿嬤的身分，今年18歲的大兒子最近有了孩子，這讓小兒子才7歲的她有點不適應。7月20日，此事在網上引起廣泛熱議，當事張姓女子回應此事屬實，但南陽市民政局工作人員表示，未到法定結婚年齡不符合辦理結婚證政策。

據《極目新聞》報導，7月11日下午，一名河南南陽女子發布影片稱，「迎接新生命，願所有努力都不被辜負，焦急等待中。」影片中，還有她開車帶物品去醫院和產房門口鏡頭。

11日，該女子著一剛出生的嬰兒，又發布影片稱，「我家小可愛上線啦，7時24分，男寶，6.8斤（3.4公斤）。」

13日，該女子又發布影片稱，「86年的老虎，2022年7月11日成功晉級阿嬤。」她還發影片稱，「80後的我還沒來得及孝順父母，也沒來得及盡母親的職責，就慌裡慌張當上奶奶。本該陪7歲的小兒子睡覺，又不得不來照顧孫子。生活給我出的難題太多，只能坦然面對。」

20日下午3時14分許，該女子又以「36歲年輕的奶奶」的網名在社交軟體發表文章稱，她是河南南陽人，生在窮鄉僻壤，家庭條件有限，高中沒畢業就輟學出去打拼，北京、上海這些城市都去過，後來遇到孩子父親，兩人是一個地方的人，經雙方父母同意，她本人於19歲那年結婚生子。

她進一步寫道，為了讓孩子們接受好的教育，從鄉下搬到縣城居住。她的大兒子今年18歲，小兒子7歲，大兒子和兒媳是國小、國中和高中同學。她本想讓大兒子多上幾年學，將來考所好學校，至少比父母有出息，但是現在的孩子接觸事物太多，思想也成熟得早，父母說也說了，勸也勸了，打也打了，結果還是沒扭過他們。今年7月11日，兒媳生了一名男寶寶，她本人從二胎媽晉升為阿嬤。

在文章中，該女子稱，之前她和老公也商量過，等小兒子大點再生個第三胎，想要個女兒，但是現在大兒子的孩子也出生了，就打消了這個念頭，「今天上了熱門後，很多人覺得很新奇，怎麼36歲就當阿嬤。在我們這裡，並不是多麼新鮮的一件事，經濟落後的地方人們思想也稍稍落後一些，一旦不上學可能結婚早，但可能大家也不會去發影片和講這個事情……，發出來只是為了記錄生活點點滴滴，並不是讓網友們羨慕，嫉妒，自己也沒有覺得是多光彩的事，既然來了就是緣分，只能坦然接受。」

根據大陸《民法典》規定結婚年齡，男不得早於22週歲，女不得早於20週歲。南陽市民政局工作人員透露，在一些偏遠農村可能存在未到實際結婚年齡而辦了婚禮的情況，但男女雙方未到國家法律規定的結婚年齡，民政部門是不會辦理結婚證的。​​​

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