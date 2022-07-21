統一吃下家樂福！他見1通路「對戰7-11更尷尬」　網讚屌打：很好逛

▲家樂福超市主打24小時不打烊。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

繼全聯吃下大潤發後，統一集團砸290億元，收購台灣家樂福6成股權。對此，有網友拋出疑問，家樂福超市定位是不是很尷尬，原因是家樂福超市主打24小時購物，而小7同樣也是全天候營業，「不知道統一收購後，家樂福超市跟7-11又更尷尬了？」文章引發網友討論。

一名網友在PTT的Gossiping板以「家樂福超市定位是不是很尷尬」為標題發文，他表示，家樂福超市起初主打便利，民眾若只想買一、兩樣商品，就不用跑一趟家樂福。

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相比全聯，原PO認為，「價格有的貴，但生鮮選擇多，便利有冷氣吹，價格透明。」如今統一集團宣布吃下台灣家樂福，儼然成為統一與全聯大對決，因此讓原PO好奇拋問，「不知道統一收購後，家樂福超市跟7-11又更尷尬了？」

底下網友熱議，一票網友反質疑「請問哪一家賣場把價格藏起來了？」「家樂福超市就沒冷氣嗎」、「價格透明是三小，哪間超市現場賣時價嗎」。

另一票網友則大讚，「哪間超市是24小時營業的，也只有家樂福超市，客群不同」、「買個飲料，進去吹冷氣，又有插頭能充電」、「優點是，有繼承頂好時代的即期品促銷」、「尷尬個屁，24小時很好逛」、「唯一方便就是24H，如果全聯也有24H的話就屌打了」、「他之前的定位就是24小時超市啊，但好像很多家都沒有24小時了」。

綜合網友討論，認為哪一間便利又離家近，且價格便宜，就會願意去消費，「沒差多少錢的話，就是誰近就去哪裡買」、「便宜就贏了、「這兩者有啥衝突啊 我反而比較常去超市」。

▼網友曝真心話。（圖／翻攝PTT）

