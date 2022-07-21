盜刷成功變慣犯　專挑機車置物箱下手！偷信用卡全拿去課金

▲林姓男子偷信用卡跨轄盜刷，還特別變裝企圖躲避警方追緝。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔1名30多歲林姓男子，撿到錢包盜刷信用卡，嘗到甜頭後竟直接開始偷皮包盜刷信用卡，為了躲避監視器追蹤，還特別變裝、跨轄，一共得手2次，共盜刷4萬元遊戲點數。不過法網恢恢疏而不漏，自以為神不知鬼不覺的林男還是被警方查獲，18日被新埔警分局逮捕到案。

警方調查，林男6月中在新埔義民路超商前撿到3張信用卡，他先到附近超商盜刷1萬多元購買遊戲點數，食髓知味，7月初又在新埔鎮育賢街隨機翻動機車竊得皮包及信用卡，他在新埔某超商外將紅色T恤換成黑色T恤才駕車逃逸，2日後跨轄跑到新北淡水、五股等3間超商盜刷偷來的信用卡，購買遊戲點數，再盜刷約3萬元。

▲▼警方清查轄區治安顧慮人口時，發現林男犯案時騎乘的機車，經影像分析後鎖定林的行蹤。

警方循線清查轄區治安顧慮人口，掌握歹徒犯案時騎乘的機車，分析犯案時地緣關係，並至新北淡水及五股超商盜刷時歹徒的影像，雖然林嫌戴帽戴口罩，但經抽絲剝繭，還是被鎖定為新埔林姓慣竊所為，經報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，於本(7)月18日拘提林嫌到案，查扣犯案時紅、黑T恤、短褲及運動鞋等物，全案依竊盜、詐欺及侵占等罪嫌移送新竹地檢偵辦。

►陳彥翔看守所第一晚！嗑完便當晚點名 吃得下睡得著配合度高

►竹北男偽「激真」刑警證 民宅變軍火庫…大批槍彈曝光警傻眼



► 輪胎行8死縱火犯說話了 坦承買汽油「嚇父親」：點火紙團鬆手



►鄰居：陌生人常進出你家 他開門傻眼...2百收藏品放倉庫被搬空