28K北漂女嘆「買飲料都奢侈」！過來人曝生存月薪：才能像正常人

▲有北漂女大嘆台北物價高，生活不易。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／閔文昱報導

台北就業機會多、資源豐富，不少年輕人會選擇離鄉背井北漂打拚。一名剛畢業的北漂女表示，她在台北找了一份月薪28K的工作，不過生活了幾個禮拜後卻發現，物價高到快讓她喘不過氣，就連買杯飲料都覺得心疼、奢侈，讓她感嘆「該繼續撐下去嗎？」引發熱議。

一名女網友在Dcard以「台北薪水28k 該繼續撐下去嗎？」為題發文表示，她上個月畢業後，很快就在台北找到一份工作，並租了一間每月7000元的雅房，但生活了幾個禮拜後卻發現物價超高，「便當幾乎都100元以上，如果一天餐費控制在150的話，等於某餐只能吃個小麵包止飢。」

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▲即使精打細算，低薪族仍很難在台北存到錢。（示意圖／記者張一中攝）

原PO透露，有時想吃點比較貴的食物就會影響餐費，甚至買杯飲料都覺得心疼、奢侈，被開一張罰單更是會嚴重影響日常開銷，「每天看著記帳本，越看越想哭。」她坦言，她工作的類型只有台北有，但自己真的不確定還能不能撐下去，「每天對各項花費斤斤計較，好討厭這樣的自己。」

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「什麼類的工作能『只有台北有』而且還那麼低薪，北漂28K要付房租跟三餐，不如回老家拿類似的薪水，還省房租伙食」、「去台北為了做28K還要付房租，妳是想要體驗非洲生活嗎？」、「28K只比最低工資多一點點而已欸，超商打工都有這個薪水了，沒有死撐在台北的理由啊」。

另外，也有網友認為，「台北工作請5萬以上再考慮」、「得月薪6萬以上才可能過的比較舒服，個人5萬在台北租套房，也沒有很充裕的閒錢能運用，28K大概沒啥娛樂，如果週末吃好點大概會直接透支，建議先在家附近找工作存點錢，有機會再北上也不虧」、「我覺得至少實拿35k才可以過得比較像正常人」。

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