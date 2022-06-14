新鮮人煩惱北漂vs.回鄉　網點出「最低門檻」：低於一律別來受苦

▲新鮮人煩惱北漂vs.回鄉，網友點出最低月薪「低於一律別來受苦」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

台北工作機會多且資源豐富，不少人會選擇離鄉北漂打拚，不過有一名社會新鮮人表示，她在台北找到一份蠻有興趣的工作，但月薪只有基本薪資加上全勤獎金，如此低薪可能會造成生活困難，讓她想請教大家「是否該放棄北漂？」

原PO在Dcard表示，她由於在北部讀大學，畢業前面試了一些台北的工作，最近有一個「產品開發」的工作讓她覺得很有興趣，但月薪是基本薪資加全勤2千，「雖然沒有孝親費壓力，但這薪水對於北漂族真的很難存活」。

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原PO感嘆，如此低的薪水，是不是乾脆回南部做科技業或文書、餐飲都存的比較多，「如果留在台北，另外多打一份工，像是假日兼職之類的，可行性高嗎」、「請各位大大給社會新鮮人一些建議吧」。

▲網友表示，若工作的薪水未達到40K至50K，不建議待在台北。（圖／資料照片）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人建議，若工作的薪水未達到40K至50K，不建議待在台北，「建議至少要50k，而且生活品質也就一般」、「台北沒有40K至60K，建議一律別來受苦」、「北部80K還不如南部60K」、「沒40K以上，真的很有壓力」、「我50K過得很辛苦，常有回家念頭」。

但也有人鼓勵「剛開始可以嘗試，不過要是兩三年後，薪資成長不大，還是離開比較好過」、「我覺得趁年輕，可以先在北部試看看，試過才不會後悔」、「試試才發現還是待在南部好，不試永遠是個遺憾」、「如果對產業有高度熱情可以考慮嘗試看看，但是要給自己設一個期限」。

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