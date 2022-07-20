林智堅抄襲案　台大曝「審定委員會已組成」將請當事人說明

▲林智堅碩論涉及抄襲案，台大今天表示，已經組成審定委員會 。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

代表民進黨參選2022桃園市長的前新竹市長林智堅，日前卻被爆出論文抄襲，台大也接獲相關具名檢舉，對於外傳台大將開不成審定委員會，台大今（20日）表示，教務處在接獲檢舉案件後，已完成受理，並且已經組成審定委員會，將在二個月內完成審定，但過程則以秘密方式進行，在召開審定委員會時，將通知相關人員到場陳述意見或提出書面說明。

林智堅獲黨內提名，代表民進黨參選2022桃園市長，卻被爆出論文抄襲，名嘴黃揚明更挖出台大國發所碩士生余正煌論文，直指兩人民調資料一樣，林智堅本人則強調「絕對經得起考驗」，還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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不過，後續包括台北市議員鍾小平則到教育部檢舉林智堅抄襲，並指論文雷同度高達88%，還呼籲林智堅快退選，台北市議員徐巧芯也具名向台大檢舉，台大受理後也表示，受理檢舉後將請所屬學院組成審定委員會進行審定，確認是否由他人代寫、比對文獻引用情形及審查論文原創性等狀況，預計2個月內完成審定。

▲對於林智堅碩論涉及抄襲案，台大今表示，已經組成審定委員會 。（圖／記者李毓康攝）

不過，近期民進黨前立委郭正亮卻對外表示，雖然已經由台大社會科學院長蘇宏達擔任審定委員會召集人，但卻找不到人願意擔任審查委員，台大今天則發出聲明，表示已經組成審定委員會，並依程序展開調查。

針對林智堅抄襲案，台大表示，將依據「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」成立審定委員會，並依程序展開調查，目前已成立審定委員會，並展開後續調查，本案處理均遵循規定程序，並依要點規定進行，在召開審定委員會時，將通知相關人員到場陳述意見或提出書面說明，也將在期限內完成審定，也就是二個月內完成審定。