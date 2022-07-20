再轟甩鍋萬華　蔣萬安：北市成重災區全是陳時中留下爛攤子

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（20）日於「防疫、AI與健康城市」記者會上表示，台北市過去一直都是疫情重災區，這都是前指揮官陳時中留下的爛攤子，如今指揮官已成為參選人，請中央不要再讓台北陷入二次危機。





▲國民黨籍台北市長參選人蔣萬安出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安表示，獨居長者的疫後居家照護嚴重被忽視，未來染疫者的居家照護關懷，希望能夠透過衛生局、北市聯合醫院協助長照機構，來減輕照護者與年輕人負擔，避免去年新冠高死亡率在北市重演。面對後疫情時代，科技與醫療整合勢不可擋，未來要導入科技技術，鼓勵醫療院所與高齡者家庭運用科技進行生理監測，擴大引進適合長者的AI運動器材，協助照護服務，在日常生活中讓家屬監測長輩的心電數據，也可作為醫師參考；透過遠端科技掌握長者身體狀況，也可降低接觸風險，避免醫護人員花更多時間巡房做紀錄。

蔣萬安指出，台北市過去一直都是疫情重災區，目前死亡及重症達到8000多人，這都是前指揮官留下的爛攤子，政府除了粉飾太平絲毫沒有對策，如今造成台北市重災區的指揮官已成為參選人，請中央不要再讓台北陷入二次危機，全球專家都示警警，二次染疫會對人體造成非常大的傷害，台灣不能再有高致死率。

蔣萬安批評，大家對於陳時中的認知就是，拿不出「3+11」會議紀錄、甩鍋萬華是防疫破口，讓大家買不到快篩，還跟地方政府不斷口水戰，都讓民眾無法忘記，他說，萬華絕對是守住台北疫情的第一線，絕非像陳時中所說是防疫破口。