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北韓軍搭船越線！文在寅政府遭控選前「調查草率」　1天內送回北韓

▲▼南韓海軍高速巡邏艇向北韓警備艇實施一次「警告射擊」。（資料照，示意圖／達志影像／美聯社）

▲南韓海軍高速巡邏艇向北韓警備艇實施一次「警告射擊」。（資料照，示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓統一部近日先後公佈2019年11月文在寅政府遣送2名北韓漁民的相片、影片，對於如何處置具有投誠意願的北韓人，在朝野之間形成論戰。在此之際，韓媒指出在大選前一天，南韓軍方曾向北韓警備艇實施警告射擊，並捕獲侵犯北方界線的北韓船隻，包括船上6名軍人，然而不到一天的時間便將人員遣送北韓。

根據韓媒《朝鮮日報》、《紐西斯通訊社》，南韓第20屆總統大選於今年3月9日登場，然而北韓（朝鮮）一艘船隻卻在前一天（3月8日）無端越過西海（黃海）白翎島附近北方界線（NLL），北韓警備艇追捕該艘船隻時也跟著侵犯該線，在南韓領域停留約7分鐘，違反2018年南北韓雙方簽署的「919軍事協議」。

對此，南韓海軍高速巡邏艇發射3發40mm艦砲，作為警告射擊。北韓警備艇掉頭返回北方後，南韓海軍捕獲該艘北韓船隻，牽引至白翎島調查。

報告顯示，該艘北韓船隻共有7人搭乘，其中6人為穿軍服的北韓軍人，另一人則穿便服。

南韓國民力量（執政黨）國家安保混亂實態調查專案小組組長、國會議員韓起鎬（한기호）看過報告書後指控，該艘船隻明明有6名北韓軍人搭乘，然而文在寅政府在調查時卻「草草了事」，由南韓軍方在白翎島進行簡單調查後，便在一天之內急忙將北韓軍人與船隻遣送給北韓。

就連聯合國軍司令部也表示將參與調查，然而早在調查人員到訪前，北韓軍人與船隻便被文在寅政府遣送回北韓。

南韓軍方關係人士指出，像這種牽扯到北韓軍人「南侵」的案件，一定要委由國家情報院、軍方參與聯合訊問，才算是符合正常程序，不過文在寅政府卻未能詳加調查，僅聽取北韓軍人單方面的說詞，便決定將北韓軍人遣送。

據悉，當時北韓軍人解釋，該艘船隻在般搬運行李時認錯航路、機械設備故障，才會失誤越過西海的北方界線。當時南韓軍方關係人士表示，北韓軍人毫無投誠意願、強烈表示希望能「返回祖國」，直到遣返回北韓的前一刻仍拒絕飲食。

另外，針對2名北韓漁民於2019年11月遭「強制遣返」北韓的事件，「韓半島人權與統一律師協會」已向檢方按鈴提告，控訴前總統文在寅殺人、瀆職，目前該案已分配給首爾中央地方檢察廳公共搜查3部偵辦。

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