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神戶男「跳月台」撞JR列車反彈　人體彈珠重擊5名女性送醫

▲▼JR灘站。（圖／翻攝自Google地圖）

▲男子跳月台反彈撞傷人，就發生在JR灘站。（圖／翻攝自Google地圖） 

記者林彥臣／綜合報導

日本神戶一名男子19日18:00左右在JR的灘站（灘駅），發生一名男子從月台上跳下，撞上列車後卻反彈回月台，造成5名女性受傷送醫，也就是遭波及的5名女性送醫時皆意識清楚。

根據NHK報導，警方和消防單位大約18:04獲報，有人在灘站遭到列車撞擊，造成多人受傷。

警消指出，似乎是一名男子跳下月台，遭到列車撞擊後，反彈後又撞擊到月台上的人，遭波及送醫的分別是5名年齡在30幾歲~60幾歲的女性。

至於遭到火車撞擊的男子，則當場死亡，詳細的事發經過，警消還在調查當中。

由於此次事故，JR神戶線蘆屋站與西明石站之間暫停通行，在20:30前恢復正常通行都希望渺茫。

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