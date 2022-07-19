烏克蘭大讚西方軍援「發揮200%作用」　防長：改變戰爭局勢

▲ 澤倫斯基宣稱，烏軍已具備對俄軍造成重大損失的能力 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄戰爭邁入第146天，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍現在能夠對俄國造成重大損失。其他烏國官員也表示，西方武器發揮200%的作用，正在改變戰場平衡。

根據CNN，澤倫斯基18日宣稱，烏克蘭部隊「能夠對佔領者造成重大後勤損失」，俄軍要在他們佔領的土地上守住陣地變得愈發困難。烏克蘭武裝部隊總司令扎魯日尼（Valeriy Zaluzhniy）也表示，多虧美國提供的「海馬斯」高機動多管火箭系統（HIMARS）等武器及時抵達戰場，有助於改變戰爭局勢，成為烏方守住防線與陣地的重要關鍵，也用來對敵方哨所、彈藥及燃料庫進行精準打擊。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）則指出，目前的戰局與一個月前完全不同，「由於我們從合作夥伴那裡獲得夠多武器，現在在某些立場上建立一定的平等」，但仍希望未來能取得更多武器，以扭轉局勢，才能盡快結束戰爭。

烏東盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Hayday）18日談及頓巴斯局勢時也表示，「西方武器不是發揮100%的作用，而是200%，因為（俄國）倉庫被炸毀，指揮所也被炸毀。」

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