台南市勞工局青少年職涯規劃研習營　助職涯探索增加職場競爭力

▲台南市勞工局辦理2場次3天2夜「青少年職涯規劃研習營」，，協助青年職涯探索，增加未來進入職場的競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

青年是國家未來的希望及競爭力的指標，為打造台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局辦理2場次3天2夜「青少年職涯規劃研習營」，希望透過認識自己、職涯諮詢、履歷撰寫、面試模擬等實戰經驗來幫助青年朋友進行職前準備，協助青年職涯探索，增加未來進入職場的競爭力。

勞工局王鑫基局長表示，很多青年朋友常在畢業後才會開始想到未來的前途，對於現在就業市場的趨勢及環境也感到陌生，更不知道自己適合從事什麼工作，因此對於就業、找工作常感到茫然。為協助青少年釐清個人職業興趣及職涯方向，勞工局在暑假期間開辦2場次3天2夜「青少年職涯規劃研習營」，19日邀請到就業情報資訊股份有限公司郭岳峰專業職涯顧問，藉由CPAS職業適性診斷測驗讓學員從發現自己的優勢開始，了解個人職涯方向，並帶領學員能善用優勢來改善弱勢，親手完成「職涯規劃書」，提前進行職涯規劃。

王鑫基進一步說如何提升創意思考對現在年青朋友是很重要的課題，因此第二天課程透過「企劃提案」來跟學員談創意發想的技巧及看問題的三度(態度、角度、深度)，讓學員都能成功完成活動企劃。另外，王鑫基說在職場上「工作態度」、「人際互動」、「行銷」與「團隊合作」是很重要的，因此，勞工局在課程安排上也加入「負責到當責」、「人際溝通表達技巧」、「個人品牌行銷」，讓大家能創造屬於自己及團隊的改變，最後透過「簡報競賽」來展現自我行銷能力及團隊合作成果。

王鑫基提及上一場的學員在心得分享時皆很肯定「青少年職涯規劃研習營」的辦理，讓他們透過職涯適性診斷及專業講師的分析，更瞭解自己的優缺點，同時也接觸及學習到不同的人事物，除釐清個人職業興趣及職涯方向，更重要的是認識來自不同學校的同學，建立自己的人脈。就讀成功大學4年級的林同學表示，當初在臉書看這個活動訊息，覺得對自己未來就業會有幫助，就透過線上報名參加，經過CPAS職業適性診斷測驗並與老師諮詢互動後，她具有領導潛能、行動性、喜歡獨立性及挑戰性的工作，但慎重性不足，做事前須謹慎思考，林同學表示了解自己的優缺點及職業性向，同時透過課程來增強履歷撰寫及面試技巧，她期望自己能提前做好職涯規劃及求職準備，增加職場競爭力。





王鑫基期許學員未來3天的課程，要用心參與及學習，並勇於發揮自己的創造力及想像力來彩繪自己的職涯藍圖，因為這些學習的過程都會成為未來就業的養分，同時也鼓勵學員要多善用政府就業、職訓相關資源，提升自己多元能力，未來順利找到適才適所的工作。勞工局職訓就服中心也預告2022年第3場中型徵才活動，將於7月23日上午9時至12時在中西區南美里活動中心辦理，共邀請超過20家廠商提供逾1000個工作機會，歡迎有求職需求的市民朋友踴躍參加！