她點外送「備註挑釁早餐店」！餐點照曝光網愣：老闆娘太辣了

▲女子被老闆娘的辣度驚呆。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



網搜小組／柯振中報導

嗆辣的食物吃起來令人過癮，因此有不少人嗜辣如命。一名女子因為口味較重，於是點餐時備註「有多辣給我多辣」，沒想到收到餐點時立刻求饒，「我先去去找水喝」。貼文曝光後，也讓網友們笑翻，不禁留言回應，「老闆娘太辣了。」

這名女子在「爆廢公社」分享，因為本身口味較重，點餐時要求蘿蔔糕的醬油膏多一點，以及要加辣，還告知店家「老闆娘有多辣就給我多辣」，沒想到餐點抵達後，打開蓋子讓她瞬間傻眼，「老闆娘都是無敵的。」

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女子開蓋的瞬間立刻被驚呆，早餐店的老闆娘果然都不會讓人失望，「不要問我老闆娘有多辣，我先去找水喝。」

▼蘿蔔糕備註「老闆娘有多辣給多辣」，結果出事了。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



女子事後也補充，這家早餐店相當遵照客人的指示，上次點雞塊時，要求多加點胡椒，按照其他早餐店的習慣，可能只是多加一點點、甚至不會理會，但備註完畢後「我的雞塊差點變成黑色的」，此次蘿蔔糕被辣醬淹沒，她也不會浪費老闆娘的愛心，「一定會吃光光的啦！」

女子的早餐店奇遇曝光後，不少網友笑翻留言，「這是面子問題」、「老闆娘真的很辣」、「蘿蔔糕應該沒賺錢，辣椒小魚乾不惜血本給」、「下次去看看到底有多辣」、「搞不好是老闆加的，老闆娘在旁邊看」、「老闆娘為了面子豁出去了」、「老闆娘在辣度上不能輸啦」、「老闆娘的辣椒下重本耶！小魚辣椒！」

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