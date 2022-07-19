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連靜雯「敗給愛情」遭詐數百萬！她教1招拆陷阱　網讚：突破盲點

▲▼連靜雯 。（圖／翻攝自Instagram／joannelien）

▲連靜雯誤入愛情圈套。（圖／翻攝自Instagram／joannelien）

實習記者廖翊慈／綜合報導

本土戲女神連靜雯今（19）日爆出網戀暈船，遭「幽靈男友」詐騙數百萬元，五度匯錢不只血本無歸，連對方的真面目也沒見過。對此知名作家兼主持人的吳淡如表示感到心痛，並教戰大家如何揭開詐騙陷阱的面紗，讓網友紛紛大讚「突破盲點」。

吳淡如在臉書寫下，「看到知名女星被騙錢的新聞，替她覺得很心痛」，對於此次詐騙手法，她也分享自身的看法，「當你面對虛擬世界，眼睛看到的也不對。看到人、假的，投資也是假的。雖然給你看到了感覺好像是『真的』報酬率，但是這一切就是鏡花水月。」

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吳淡如作家也告訴大家，該如何破解對方的話術技巧，「其實看是不是陷阱很簡單，不管跟你保證些什麼，只要叫你把錢給他，他會幫你賺錢就是假的。」她強調，「就算是大銀行也不可以做這種保證，何況不知道是誰？至少錢必須在你的帳戶裡，不可以隨便匯款給任何人。

▲吳淡如日前買股票買到花光現金。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

▲吳淡如表示，兩性之間，一開始如果就扯到了錢財，就別再談下去。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如指出，「任何脫離你名下的錢，都是別人桌上煮熟的鴨子。金錢世界，任何海誓山盟，都是糖衣，相信自己有管理投資的能力為真。」她也提醒，「兩性之間，一開始如果就扯到了錢財，別談下去，就算不能證明他不愛你，必定也可以證明他更愛你的錢！

貼文一出，許多網友大讚吳淡如的分析，「突破盲點！要錢，就不是要人了」、「天下沒有白吃的午餐，感謝分享」、「寫得太對了」、「非常中肯」，不過也有人認為狀況仍是因人而異，「說破了嘴，還是有人會相信自己是特例，不會被騙」、「遇到這種狀況的人都不敢問一下周圍的朋友，這也是一個盲點，旁觀者清」、「台灣的騙徒無所不在，也無所不用其極，不一定都跟貪或者自己愚笨有關」。

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