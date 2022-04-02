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農友安全無毒百香果　大家一起這樣做

▲高雄區農改場副場長吳志文副主持觀摩說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲高雄區農改場副場長吳志文副主持觀摩說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場1日上午，在屏東縣九如鄉泰好農場舉辦「百香果病蟲害綜合管理示範觀摩及說明會」，會中介紹病蟲害綜合管理策略，以及高屏地區百香果得天獨厚的發展利基，並於示範園區實地展示防治成效，吸引超過200位農友參與。

▲高雄區農改場副場長吳志文副主持觀摩說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲高雄區農改場副場長吳志文副主持觀摩說明會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

農友們表示，要將IPM操作模式帶回到自己的園區，利用高屏地區的「天時」和「地利」，加上「人和」來應用綜合管理策略，生產安全無毒百香果。

高雄場吳志文副場長指出，IPM包含預防、監測及治療等階段，首先透過預防策略降低病蟲害發生機率，再經由監測掌握關鍵病蟲害發生時機，而治療時可整合各種防治方法進行病蟲害管理，並非只依賴化學藥劑。高屏地區的百香果，利用冬季溫暖且日照充足的特性，產期可調節到2-6月，這時病蟲害已相對較少，而針對薊馬類及細蟎類等較常見害蟲，高雄場利用掛網隔絕的物理防治，以及施放天敵的生物防治，可有效將低害蟲族群。

另針對栽培階段可能遭遇的病蟲害，高雄場也彙整綜合管理策略供農友參考，經由相關策略的應用，示範農友於小果期後即完全未使用化學藥劑，不但防治成效一樣理想，更可生產無農藥殘留的百香果。

透過示範說明，期望農友更加了解IPM操作模式並加以採用，達到提升果品安全與收益的目標。相關IPM操作模式可逕洽轄區儲備植物醫生或高雄場研究人員。

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