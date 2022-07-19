為放寬邊境、復甦經濟做準備！指揮中心副指揮官由「這2人」接任

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心迎來人事大變革，前指揮官陳時中交棒投入選戰，副指揮官陳宗彥昨也以「階段性任務完成」宣布請辭，但職缺僅懸缺一日，指揮中心今（19）日就在記者會上公布繼任人選，分別由交通部次長陳彥伯與經濟部次長陳正祺，這也是王必勝上任後首次人事案，頗有為放寬邊境、復甦經濟做準備的意味。

交通部新任副指揮官陳彥伯自交通部基層公務員做起，歷任路政司、公路總局、國道新建工程局等單位與交通部主秘，熟悉交通部業務。

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▲交通部次長陳彥伯接任指揮中心副指揮官。（圖／記者賴文萱攝）

經濟部新任副指揮官陳正祺曾任國際貿易局局長、副局長、駐美代表處副代表兼經濟組組長、經濟部經貿談判代表辦公室談判代表、駐歐盟兼比利時經濟組組長、駐新加坡代表處經濟組組長等，也曾參與關稅及貿易總協定（GATT）到世界貿易組織（WTO）以及台美等雙邊談判。

陳正祺於2020年初回國接任經濟部國貿局長，同年7月由行政院升任為經濟部政務次長，希望借重他對國際貿易相關法規的專業，協調相關經貿業務與對美關係。

▼經濟部次長陳正祺接任指揮中心副指揮官。（圖／記者湯興漢攝）

王必勝表示，經濟部陳正祺次長在疫情期間合作非常久，有望在物資與未來經濟振興相關議題提供相關協助；交通部陳彥伯次長的加入，也有望對觀光發展、旅宿管理與人流物流提供協助。他也感謝陳宗彥政務次長擔任副指揮官期間給予指揮中心協助，雖然請辭副指揮官一職，但他會持續留在團隊內，繼續協助警政、消防、民政或邊境相關議題。

不過，副指揮官從一人增為2人，還是啟人疑竇，面對媒體詢問增聘1人理由，王必勝回應，在指揮中心章程中，副指揮官為1~3位，「我們因應不同的情況、不同階段防疫會適當地聘請副指揮官」，兩位副指揮官除了原本業務專精外，在行政管理也有豐富經驗，會請其協助督導指揮中心業務。