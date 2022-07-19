馬斯克集3種特色於一身！《華郵》：他是「新品種」名人

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）被《華郵》譽為新品種名人。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

馬斯克（Elon Reeve Musk）為全球首富、SpaceX創辦人、特斯拉的執行長，近來因收購推特而影響力大增，雖然收購案後來破局因而遭告，不過獨特的想法及有話直說的個性讓他圈了不少粉。《華盛頓郵報》更是稱讚馬斯克集「風雲企業家、性格怪咖和網路挑釁者」於一身，已成為「新品種」名人。

據《華盛頓郵報》報導，馬斯克在5年內從科技界名人成了真正的名人，接著又變成「紅藥丸名人」。對於「紅藥丸名人」的稱號則是和政治有關，因馬斯克先前曾於推特中發文要大家吃下紅藥丸，此舉動還獲得第一千金伊凡卡回應，所以被視為他的政治理念轉變為右翼，他也曾說過若收購推特成功，他會撤銷推特對川普的禁令，保衛言論自由。

而著名傳記《埃隆·馬斯克：特斯拉、SpaceX 和對美好未來的探索》的作者也指出，2018到2020年是馬斯克成名的轉折點，2018年的他身著佔領火星T恤在羅根YouTube頻道上抽大麻，而2020年的他則是公開質疑美國政府對新冠疫情實施的措施，讓自己飽受爭議。





▲馬斯克喜歡在推特中發布自己獨特的想法，擁有不少人追蹤。（圖／路透）

但對於粉絲們來說，馬斯克的爭議性舉動及言論，反而使他們更加喜歡這「直言不諱」的超真實個性，《華盛頓郵報》也形容馬斯克是一個集合「有影響力的企業家、性格古怪的名人和兩極分化的網路挑釁者」三者為一身的「新品種名人」！

對於「新品種名人」馬斯克，《華盛頓郵報》也認為與其說他是一位名人，更應該說他是目前最有網路影響力的跨界網紅，有著一群願意在網路幫他「出征」的信徒。而忠實粉絲們也表示，「他是少數不當啞巴的億萬富翁之一。這正是我最喜歡他的地方。」、「他只是在Twitter上釋放更多他的個性，他的言論是哲學家，也是信仰」。由此可見，直言不諱的形象幫助馬斯克成為網路傳奇名人，吸引不少人追蹤！