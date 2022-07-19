17天免費參觀！美國療癒系藝術家NIKKI 來台個展　全新創作曝光

▲美國新銳藝術家NIKKI 首次在台北舉行個人展覽「Soul In Your Eyes 我找到你了」。（圖／FNG-ART提供）

記者林育綾／綜合報導

美國療癒系藝術家NIKKI 首次在台北舉行個人展覽「Soul In Your Eyes 我找到你了」，以代表性的大眼女孩為主體，加上不規則的幾何色塊裝飾最具特色，展現夢幻童趣的視覺藝術，7/22～8/7限時17天，在台北中正紀念堂免費參觀。

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▲新銳藝術家NIKKI 以插畫、兒童繪本創作為主，畫面用色繽紛。（圖／FNG-ART提供）

NIKKI 出生於1996年，現居紐約為全職藝術家，以插畫、兒童繪本創作為主，畫面用色繽紛，以最具代表性的活潑可愛女孩圖樣，融合諸多日本與美國當代藝術家標誌性創作元素，賦予繪畫童趣新意，近期更席捲國際藝壇，成為藝術圈中的新起之秀。

▲▼畫中小女孩的生活，正是NIKKI 對自我的描繪與象徵。（圖／FNG-ART提供）

羅芙奧拍賣會網站也曾介紹，她作品中的人物形象，讓人聯想到奈良美智（Yoshitomo Nara），但Nikki色彩繽紛的馬賽克圖案，類點描風格地詮釋畫中的小女孩，並以「遮眼」、「閉眼」動作，表達其俏皮翻玩的詼諧感。

據了解，畫作中那位小女孩的生活，正是NIKKI 對自我的描繪與象徵，近期作品也能觀察到其他全新角色的出現，從作品風格的變化，也讓觀者感受到小女孩開始願意擁抱世界。

▲此次展覽擺脫以往畫面中單一人物的表現，全新創造了多種角色，搭配背景的多元變化。（圖／FNG-ART提供）

她的作品以2022年爲劃分，此次展覽主題「Soul In Your Eyes 我找到你了」擺脫以往畫面中單一人物的表現，全新創造了多種角色以及搭配背景的多元變化，強調從與社會保持距離，到逐步地想 走進社會、願意與人群互動的心境轉變。

同時，她也專為台灣挑選及創作了多幅嶄新作品，更能反映作品前期與後期的差異，「Soul In Your Eyes 我找到你了」將於7/22-8/7 在台北中正紀念堂1樓第3展廳展出。

「Soul In Your Eyes 我找到你了」NIKKI 台北個展展覽資訊

展期：2022年7月22日~2022年8月7日

時間：9AM ~ 6PM（免費入場參觀）

地址：台北市中正區中山南路 21 號 - 中正紀念堂一樓第三展廳