抓包職軍男友偷吃「讓妳愛上高潮」！相簿全是大奶妹　見對話崩潰





▲原PO抓包男友偷吃。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

手機中藏著許多人的小秘密，對情侶而言就像潘朵拉的盒子，打開後會出現難以解釋的災難，一名女網友半夜睡不著，想說看看男友的LINE，結果發現男友LINE的相簿裡有超多大奶妹的照片，不僅如此，還抓包男友跟別的女生聊色，不敢相信在一起四年的職軍男友，竟會做出背叛她的事情。

原PO在Dcard上發文，男友是職業軍人，兩人在一起四年了，晚上睡不著想說看看男友的LINE，結果發現驚人秘密，男友在別人的舊帳號裡開設一個相簿，裡面全都是大奶妹的照片，「重點！還有我朋友」，不過這些都不算什麼，接下來她看到更勁爆的內容。

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她點開一則聊天室，裡頭全是破尺度的對話，包括「我比較想要妳X我」、「頭有欠吸嗎」、「手機架著錄影摸摸」、「順便去摸摸你的小X蒂」、「讓你愛上高潮」、「交出來沒關係」、「讓我知道妳很淫蕩」、「要去了」等鹹濕對話。

▲男友稱，是女方主動的。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



對於這一切原PO感到很驚恐，「我真的嚇到爛掉欸，這是我從來沒有想過的情景，後來我再去找這裡，聊天紀錄已經不見了，腦袋空白的我好想找女生問，請問我該怎麼辦？」事後她質問男友，男友則說是對方主動，但現在已經看不到紀錄，也不想再去追究是誰找誰了。

貼文曝光後，掀起網友討論，「分了，這種東西不用考慮」、「渣男起手式：都不是我主動的」、「建議分手，這種不分要留中秋踢上月球嗎」、「這個直接分了啦！看到那對話也太扯，拍拍原PO，祝你趕快遇到更好的」。

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