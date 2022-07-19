陳時中參選變拜票王！外界三大質疑「弱點攻擊」恐影響民調

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2022年縣市長選舉剩下4個月，衛福部前部長陳時中近日宣布參選並辭去衛福部長、防疫指揮官一職，將配合選舉活動並不斷拜票。然而，陳時中宣布參選後，將面對外界的「防疫成績」、「公器私用」、「早就有意參選」等三大質疑，該如何接招應對，成為選民關注的焦點。

一、防疫成績

陳時中2019年1月14日續任衛福部長，於2020年疫情爆發時擔任中央流行疫情指揮中心的指揮官，因不眠不休工作被稱為「鐵人部長」。

陳時中宣布參選後，擔任疫情指揮官的防疫成績單也備受檢視。根據衛福部統計資料，疫情至今3年，全台確診人數為428萬2777人，死亡人數為8224人。

▲衛福部長陳時中過去主持新冠肺炎記者會時落淚。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中擔任指揮官期間，多次因壓力而落淚，首次為2020年2月4日，首架武漢包機返台發現確診病例時，其次為2021年5月25日，因全國三級防疫警戒措施將延續，為警政人員的辛勞而拭淚。

最後，陳時中18日下午到疾管署的指揮官交接典禮時，接棒新任指揮官王必勝贈予的花束時，拿出手帕輕輕擦了眼角，在新任部長薛瑞元、次長石崇良與專家諮詢小組召集人張上淳的陪同下離開。

此外，新冠肺炎的Omicron BA.2亞型變種病毒強襲，台灣自4月28日開始，每日確診人數破萬，於5月27日達到日確診9萬4855人的高峰。如今Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒來勢洶洶，指揮中心少了陳時中，是否能延續防疫佳績，仍待民眾檢驗。

二、公器私用

陳時中18日上午於衛生福利部舉辦部長交接典禮，上台致詞時第一句話是「請惠賜一票」，引起不少網友反感，「一心只知選舉討官做」、「行政不中立的完美示範」、「就說我負責嘛，選舉我負責啊」、「ㄏㄏ行政中立，用聖人標準要求別人，用沒有標準要求自己」、「不錯！很直接，不矯情」、「先向死去的八千多台灣同胞道歉」。

對此，國民黨立委鄭麗文表示，指揮中心才剛公佈18日確診1萬8003例確診、48例死亡，隨後利用全國直播的記者會幫陳時中送行，讓大家不得不看，「DPP真的不要太噁心ㄟ（欸）！這算不算拿公家資源作秀？誰在意你是不是要落跑？不要佔用社會資源好嗎？」「報死亡數從沒掉淚，卸下指揮官掉眼淚，叫這些痛失親人的家屬情何以堪？真是夠了！相信台北市民會睜大眼睛下架陳時中的！」

民眾黨發言人楊寶楨表示，陳時中把防疫記者會當造勢大會，還找主持人細數「防疫戰績」，卻隻字未提包括口罩、疫苗、快篩、3+11政策等等的防疫政策失誤，對於去年和今年的疫情大爆發也都消音，儼然沒發生過，「諷刺的是，今天還是有超過萬人染疫、48位國人因染疫身亡，手板上的這些數字看來蒼白無力，只能淪為陳時中造勢大會上的背景。」

國民黨立委洪孟楷表示，陳時中交接卻留下三個未解密謎團，首先是「3+11真相為何？」，一年過去卻甚麼都沒有，口頭負責後無人被懲處；其次為「高端疫苗效力為何？」，沒做三期實驗就花費500萬購買高端疫苗，且最後打不到一半，如今實驗做到哪也未知；最後則是「黑心快篩EUA濫發誰負責？」，質疑5月眾多快篩EUA不乏黑心廠商，拿陸貨冒充美貨、沒效冒充有效，大賺黑心疫情財，最後也沒有官員下台負責，「一天沒說清、就是一天逃避！參選直轄市長，請直球對決，三大謎團誰該負責！」

三、早就有意參選

陳時中不斷傳出代表民進黨參選台北市長的聲音，同時交通部前部長林佳龍、前副總統陳建仁也有參選台北市長的傳聞，一度讓陳時中萌生退意，不想當備胎。陳時中7日在記者會上被問及此事，屢次拒絕正面回答，僅說「有機會再回答」

3天後，陳時中10日晚間確定被徵召，當日晚間，陳時中的粉專創立完成，截至18日已有超過14萬人追蹤，並陸續在粉專上公佈政策團隊，直言「選舉時間已經非常緊迫，對手已經跑了大半年」，但聲勢及話題卻遠超國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）



同時，陳時中也利用粉專宣傳新書《溫暖的魄力》，發文感嘆親簽好多本，手非常的痠。據悉，該書為陳時中配合受訪，李翠卿採訪撰書，內容提及陳時中從牙醫到部長，再擔任防疫指揮官的心路歷程。

陳時中也在臉書發文表示，他過去談到衛福部疾管署的羅一鈞副署長曾忙到沒時間洗衣服，只得深夜請假回家去洗，不然沒有衣服可換洗，「事實上，我們每一位衛福部的同仁，在這兩年半的時間裡，都是如此堅守崗位、為了全民抗疫不懈，他們是最值得尊敬的台灣防疫大功臣」，反觀陳時中卻可以受訪出書，可見時間管理洽當，也是「時間管理大師」。

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