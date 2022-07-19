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暑假出遊「豪」享受！萬豪國際集團全台15家酒店訂房餐飲半價爽賺積分

▲▼萬豪國際集團全台15家酒店訂房餐飲半價爽賺積分。（圖／翻攝自官網）

▲台灣萬豪國際集團推出夏季住房優惠，預定2晚住宿爽賺積分還可半價加購餐飲。（圖／萬豪國際提供，下同）

消費中心／綜合報導

暑期出遊潮湧現，愈來愈多人喜歡跟著飯店去旅行，不只吃好、睡好還能拍出爆讚數的網美照，喜愛入住頂級酒店的人別錯過全球規模最大酒店集團「萬豪國際集團」在台灣獨家的夏季住房優惠，結合「萬豪旅享家」會員積分制，凡預定2晚住宿即可半價加購餐飲並額外獲得1,000積分，爽住全台15家頂級酒店享受奢華假期，盡情犒賞自己。

免費註冊「萬豪旅享家」享VIP禮遇全球住宿皆可賺積分

還記得電影《創造安娜》那句經典台詞嗎？「貴賓永遠比較好，只要你必須付出努力！」事實上，成為品牌忠誠客躋身VIP之列即可享受更多尊榮級專屬服務，而成為萬豪國際集團VIP入門方式很簡單，免費註冊「萬豪旅享家」即可享萬豪國際集團國內外酒店眾多獨家住宿優惠。

註冊萬豪旅享家會員點此去：
https://www.joinmarriottbonvoy.com/twdestination/s/EN/ch/CHDTMC

若你是熱愛Staycation住飯店度假的人，更應該加入「萬豪旅享家」犒賞自己平時的努力。隨著台灣疫情趨緩，想把握夏季好天氣出遊，各具特色的萬豪國際集團酒店遍佈全台，包含宜蘭、林口、台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地區，隨處可見萬豪國際集團旗下酒店！

現在加入萬豪國際集團「萬豪旅享家」累積會員積分，不只可以在全台萬豪國際旗下品牌如：W、寒舍、威斯汀、喜來登等20家頂級酒店享受頂級假期並累積會員點數享優惠，日後國境解封出國旅行時，入住全球多達8,000家以上的萬豪國際集團也都可以透過點數及會員等級兌換餐飲、住宿，或享住宿升級、迎賓禮甚至飯店周邊合作廠商禮券等各種貴賓服務。

▲▼萬豪國際集團全台15家酒店訂房餐飲半價爽賺積分。（圖／翻攝自官網）

▲遍佈全台的萬豪國際集團旗下酒店，環島遊台灣同時累積會員點數，住越多、享越多！

9月底前連住2晚爽賺積分、餐飲半價　留言再抽住宿券

萬豪國際把握暑假旅遊風氣盛，推出旗下酒店夏季住宿優惠，即日起至9月底前預訂指定酒店連續2晚住宿，即可以超值半價加購餐飲消費，還可額外獲得萬豪旅享家1,000積分，優惠、積分一次全拿賺很大！記得「先註冊萬豪旅享家會員」資格，不論國內外住宿皆可累積，住越多未來享有的住宿禮遇就越多。

夏日住宿優惠活動平台：
https://hotel-deals.marriott.com/bonvoytaiwan

馬上註冊會員！抽專屬獨家好禮

另外，註冊成為萬豪旅享家會員之後，有機會抽到專屬獨家好禮，另外在ETtoday粉絲團貼文底下留言，萬豪全台旗下20家頂級酒店最想住哪一間，就有機會抽中「台北國泰萬怡酒店」或「台南安平雅樂軒酒店」住宿券，活動即日起自111/07/20 12:00截止，要搶要快，享受今夏最Chill最時髦的奢華假期。

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今年夏天跟著萬豪去旅行　亮點飯店一次看！

▲▼台北國泰萬怡酒店。（圖／業者提供）

▲台北國泰萬怡酒店位於台北市中心，交通便利。

台北國泰萬怡酒店坐落台北市中心，距離捷運行天宮站僅450公尺，拎著包包就能享受輕度假的美好，交通便利方便旅客探索台北之美，在大街小巷感受城市的活力。

▲▼暑假住全台15家萬豪集團酒店餐飲半價。（圖／業者提供）

▲台南安平亞樂軒酒店大廳。

想要慵懶度假賞美景，選擇「台南安平亞樂軒酒店」白天可到億載金城、安平老街及德陽艦文化園區走走，傍晚回到飯店躺在床上就能欣賞夕陽、無敵海景，將超人氣的漁光島及安平港盡收眼底。

▲▼暑假住全台15家萬豪集團酒店餐飲半價。（圖／業者提供）

▲高雄萬豪酒店雙人房。

高雄新地標「高雄萬豪酒店」聳立於愛河之心旁的，透過大片落地窗俯瞰都市街景、從容品味米其林餐廳美食，夜晚再到絕美空中花園小酌，透過捷運及輕軌輕鬆串聯凹仔底森林公園、駁二藝術特區及西子灣等高雄各大人氣景點超方便。

▲▼暑假住全台15家萬豪集團酒店餐飲半價。（圖／業者提供）

▲台中萬楓酒店外觀。

簡約舒適的「台中萬楓酒店」鄰近超人氣逢甲夜市大口嘗遍潮流美食，或前往美到令人感動的國家歌劇院、蔦屋書店、秋虹谷景觀生態公園走走都很愜意，由於萬楓酒店距離台中世貿中心、台中七期都不遠，平時也相當適合商務人士入住。

無論是想趁著暑假安排全家來場親子環島旅行，或與另一半甜蜜出遊共譜夏日戀曲，甚至是帶長輩全台走透透散心，各種住宿需求皆可預訂高規格的萬豪國際集團就能以從容優雅的姿態，享受徹底放鬆的完美假期。

「萬豪旅享家」會員分級制度
全台萬豪集團旗下酒店，每消費 1 美元皆可賺取 10 點積分
更多會員分級及詳情請上官網：https://www.marriott.com.cn/default.mi

▲▼萬豪國際集團全台15家酒店訂房餐飲半價爽賺積分。（圖／業者提供）

夏季住宿優惠合作酒店
1. 台北W 飯店
2. 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店
3. 台北士林萬麗酒店
4. 台北國泰萬怡酒店
5. 林口亞昕福朋喜來登酒店
6. 台中萬楓酒店
7. 台南安平雅樂軒酒店
8. 台北萬豪酒店
9. 高雄萬豪酒店
10. 台北喜來登大飯店
11. 新竹豐邑喜來登大飯店
12. 宜蘭力麗威斯汀度假酒店
13. 台北寒舍艾美酒店
14. 台北六福萬怡酒店
15. 台中豐邑MOXY 酒店

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