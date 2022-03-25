萬豪酒店賓利槍擊案！　槍手「偵訊狂抖」詭辯：吃太多藥

▲賴男在萬豪酒店對面闖賓利車後座，狂開1槍後落跑，事後被警方逮捕到案。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區萬豪酒店在24日下午2時許發生槍擊案，1名槍手突然闖進賓利轎車內，與駕駛發生爭執後竟從手拿包掏出槍枝，並在後座直接開槍，打中包包後逃離現場，警方循線在萬華1間商旅逮人，嫌犯初步坦承「有吃身心障礙藥物，所以找錯車」，到案時手還不斷發抖，自稱有「原發性顫抖症」。

警方調查，24日下午2時許，53歲的賴姓男子，開著妻子的賓士車出門前往大直，鎖定停在萬豪酒店對面的50歲林姓董座賓利車，不顧駕駛與秘書在車上，直接坐進後座後大喊「這不是我的車嗎?」駕駛見狀下車要將賴姓男子拉下，雙方拉扯之際，賴男竟然掏出手槍朝車內開了一槍。

▲林姓董座的賓利車被賴男開槍，警方事後逮捕賴男並起獲槍彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

副駕駛座的秘書聽聞槍響趕緊下車，所幸子彈打中後座的包包扣環，彈頭也卡在包包內，並沒有造成任何人員傷亡，警方獲悉之後展開追查，發現賴姓男子行兇後搭小黃逃逸，事後在西門町成都路下車，並與朋友會面後一起前往中華路一家商旅投宿，期間則由友人負責外出採買。

警方在24日下午7時許，鎖定賴姓男子所住的房間，派出北市刑大特勤人員、中山分局刑警前往攻堅，攻堅進去後卻發現只有賴男1人，現場也沒有發現槍枝，發現槍枝由賴嫌的友人轉交給賴妻，隨即在賴嫌的住處尋獲做案用的高仿格洛克手槍與8顆子彈，訊後依恐嚇、槍砲等罪嫌送辦。

賴嫌到案後供稱，因為自己有吃身心障礙的藥物，所以忘記自己的所作所為，事後又辯稱自己「找錯車」，且不斷強調自己生病了，面對警方詢問，賴嫌手也抖得相當嚴重，說話也是反覆其詞，最後還自稱患有「原發性顫抖症」，但因賓利車主為國際投資公司董事長，賴又曾在2年前恐嚇過大直建商，不排除有預謀性犯案。

至於被開錯槍賓利車主，據悉為國際投資有限公司的林姓董座，曾被指稱是具有台日雙重國籍的商人，因東南亞政、商界關係相當好，所以被質疑是民進黨政府新南向政策的買辦，近年還瘋狂斥資搶進台北豪宅，而案發當時，林姓董座正在萬豪酒店樓上開會，事後才知道座車被人開槍，警方也將追查是否有教唆開槍的疑慮。

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