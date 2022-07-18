今增2例本土BA.5「其他接機家人可能也是」　羅一鈞：還在定序中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增2例BA.4和BA.本土個案，目前累計7例本土。醫療應變組副組長羅一鈞今表示，因為還有其他一同接機家人，可能也是BA.5，目前還在等基因定序，之前的社區案例，目前爸媽也還在定序中，有結果會再報告。

今日新增2例本土個案都是50多歲男性，分為案A和案B，案A是6/27去機場接送2名美國入境家人，2家人都在機場採檢確診，案A是50多歲男6/30發病，發燒、咳嗽、快篩陽確診，3人都已經隔離期滿，50多歲男職場匡列3人，採檢都陰性。

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第二例案B（爸爸）是在7/1和另一名家人去接機，接1名從義大利入境的家人，該名家人機場採檢確診，基因定序是BA.5，案B在7/10採檢當天有喉嚨癢，確診定序是BA.5，是陰轉陽，無症狀，7/10陰性，7/16陽性，Ct值33.8，媽媽可能是被爸爸傳染，爸媽還在隔離中，有匡列爸爸職場接觸者兩人，檢驗陰性，媽媽還要送基因定序。

羅一鈞表示，今日新增兩位個案，但後續接機家人可能是BA.5，不過目前還沒定序出來，也因為CT值較高，可能無法定序成功，另外之前社區案例的爸媽也還在定序中，有結果會再報告。