遊樂園泳池垮塌1死7傷！「學霸少年」遇劫命喪當場　才開業9天

▲四川一遊樂場氣墊泳池垮塌致1死7傷。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

四川遂寧蓬溪縣蓬南一遊樂中心7月16日19時30分許，發生恐怖事故，導致1人搶救無效死亡，7人住院治療。據陸媒報導，該遊樂場開業才9天，自稱「專業的水上團隊給你安全歡樂」。不過，該遊樂場在7月11日曾被網友投訴「有嚴重的安全隱患」，該投訴被「轉相關部門進行處理」。

據《瀟湘晨報》報導，網傳影片顯示，此次事故發生在遂寧市蓬溪縣蓬南鎮一遊樂中心，遊樂中心設置在一「河道」旁的平地上，遊樂中心氣墊泳池突然發生坍塌，游泳池內的水沖入附近一條「河道」中，多人在河道中疑似在搜尋失蹤人員。

另一段影片顯示，在事故現場，有小朋友臉部受傷流血，一名年輕男性被從水域中拖到岸邊，但這名男性身體已經沒有動靜。

當地一居民透露，這個氣墊泳池水深的地方有1公尺多深，事發時有不少小孩在裡面遊玩。居民稱，當時應該是氣墊突然破裂導致垮塌，泳池裡的人員隨著水流沖入河道中。居民稱，所謂河道實際連通的是當地的一個水庫。

▲現場照片。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

據蓬溪縣應急局7月17日通報，2022年7月16日19點30分許，蓬溪縣蓬南遊樂中心發生一起意外事故，導致1人搶救無效死亡、7人住院治療，處置工作正有序進行，事故具體原因正在進一步調查中。

據居民透露，這個遊樂中心實際開業才幾天，才開業時，鎮上還有很多人轉發此店開業信息在微信朋友圈。

實際上在該店開業幾天後的7月11日，就有當地居民在人民網地方頻道「領導留言板」中指出此場所存在嚴重的安全隱患，並逐條指出。

這篇貼文中稱，「蓬南鎮新區新開業的娛樂場所有嚴重的安全隱患……娛樂場地點設置在鄰遂路邊，該鄰遂路是350國道，車流量大……游泳池場地內有深水區，水深超過1.5公尺，且深水區有兒童遊玩。游泳區域單獨隔離禁止家長進入陪同，負責看護的人員沒有經過專業的溺水救援培訓，均是無證上崗……。」

投訴稱，「場地內音響聲音過大，不能第一時間聽見呼救……，該遊樂場是臨時搭建，沒有辦理任何經營相關證件，沒有相關責任人。建議相關部門勒令停業整頓。」

7月12日，蓬溪縣有關部門在該條帖子下留言稱，「您的留言我們已經收到！我們已將您反映的問題轉相關部門進行處理，處理情況我們會及時與您進行溝通。」

在事故發生後，有多名當地居民稱，該事故中死亡的死者是一名高三應屆畢業生，並在今年高考中考出了600多分的好成績。據悉，蓬南鎮當地只有一所高中蓬南中學。該校負責人稱，死者並不在該校就讀，而是另一所學校的學生。

死者一名同班同學稱，去世的這名男生此前就讀於遂寧市市區的東辰榮興國際實驗學校。據悉，這是遂寧市區一所新體制高端民辦學校。這名同學稱，她是在事後通過班導師才得知這一消息，去世的這名男生平時學習成績很好，話不是很多，是個「學霸」，在今年高考中考出了630多分的成績，突然聽到他的死訊，同學們都非常突然。。

蓬溪縣三鳳鎮的一名居民周先生稱，去世的男生家裡距離他家幾百公尺左右，三鳳鎮距離事發的蓬南鎮遊樂中心有一二十分鐘的車程，蓬南鎮是周圍經濟較為活躍的一個鎮，一些周圍地區的居民習慣到這裡購物遊玩等。周先生稱，「事發後，他家裡已經急瘋了。」