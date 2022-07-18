　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

▲▼同志,同性戀,同婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女兒是同性戀，她明白基督徒爸媽一定會想盡辦法「扭轉性傾向」而不知所措。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

〔編按〕：作家作者格倫儂走過青春期暴食症、酗酒，又面臨丈夫不忠，在她努力拯救挽回這段婚姻後，命運又拋出了變化球，她愛上一位女人，但不逃避來自內心的聲音，並將她的故事寫成新書《我，不馴服》。

文／格倫儂‧道爾（Glennon Doyle）

摘自／三采文化《我，不馴服

[廣告]請繼續往下閱讀...

要繼續當個聽話的乖女兒，還是成為一名負責任的母親，你只能從中選擇一樣。選擇成為母親這一邊吧。

親愛的格倫儂：

我的女兒今年十幾歲，正值青春期。剛才她從寄宿學校打電話告訴我們，她是同性戀。我們相信愛就是愛，很替她高興。但我有個問題：我的爸媽現在在我們家過聖誕節。他們是基督教基本教義派信徒，我知道，他們會用一整個假期，想盡辦法讓我的女兒覺得羞愧，達到「扭轉性傾向」的目的。我該怎麼處理這個件事？

Ｍ敬上

親愛的Ｍ：

艾比和我愛上對方的時候，我們保密了好一陣子。後來，我們決定一起建立新生活，才開始把我們的關係告訴別人：我們的孩子、父母、朋友和全世界。人們對我們的消息反應很大，有時讓我感覺害怕、生氣和嚴重暴露在不安全感裡，也築起了防衛心。

艾比很清楚，譬喻是我用來理解人生的好方法。

於是有天晚上，她告訴我：「格倫儂，我希望我們可以把我們之間的愛當成一座島嶼。我們的這座島上有你，有我，有孩子們─還有真實的愛。它是愛情小說裡描寫的那種愛、人們窮盡一生想要追尋的愛；它是人們夢寐以求的聖物，珍貴至極。這一份愛，屬於我們，它還很年輕、很新，所以要保護它。想像一下，我們用有短吻鱷的護城河將它包圍。我們不會把吊橋放下，讓任何人的恐懼進入島嶼。這座島上只有我們和愛。其他東西都留在護城河外吧。留在那裡，就傷不了我們。我們在這裡，在我們的島嶼過著幸福快樂的日子。任由其他人在外頭發出恐怖或厭惡的呼喊，不管什麼都讓他們去吧。我們連聽都聽不到。這裡有聽不完的美妙樂音。寶貝，這裡只有愛。」

每一次，有網路酸民、記者或基本教義派牧師說出自以為是的評論，我都面帶微笑，在腦海中想像對方臉部漲得跟番茄一樣紅，在護城河對岸大吼大叫，而我、艾比還有孩子們，則是繼續在我們的島上跳舞，完全不被影響。可是，當我最要好的朋友、支持我的人還有我媽媽，雙手捧著恐懼出現在護城河對岸，要我們降下吊橋，事情就變得比較複雜了。

媽媽住在維吉尼亞，我們住在佛羅里達，但我們每天都會通電話。我們的生活錯縱複雜地交織在一塊兒。最近有一次，我們在睡前講電話，媽媽問我明天早上有什麼計畫，我提到我預約好要去剪頭髮，考慮要不要剪個瀏海。然後我們就互道晚安，掛電話了。隔天早上六點鐘，我的手機響了。

「親愛的，抱歉這麼早打給你，我整晚擔心得睡不著。女兒，我覺得剪瀏海不妥。你不適合瀏海，每次剪完都很後悔，衍生出一堆事情。現在你的生活壓力已經夠大了。親愛的，我真的很擔心，你去剪瀏海，對你們一家人來說，會是一個錯誤的決定。」

如果決定剪個瀏海，都能讓我媽媽整晚睡不著，那你應該能想像，她對我和前夫離婚、嫁給女人會有怎樣的反應。我能在她提出的每一個問題，以及問題之間的冗長沉默，聽出她心頭的恐懼。可是孩子要怎麼辦？同學會不會說些什麼？世界有時很殘酷。

她被動搖，我也因此動搖。那天她叫我不要剪瀏海。後來呢？我沒有剪。我的媽媽好愛、好愛我，所以我總是深信，她知道什麼對我最好。

會令我們感到害怕，而不敢聽從覺知的，不是外界的冷言冷語，而是愛我們的人心裡的默默擔憂。媽媽的恐懼開始把我推離知道的感覺。我失去心中的平靜，開始生氣和築起防衛心。我花了好幾個星期在電話上跟她談，向她解釋我的想法，希望能說服她，讓她知道我清楚自己在做什麼，而且不會怎樣。有天晚上我跟妹妹講電話，想要事先做好心理建設。我把最近一次跟媽媽的談話複述給妹妹聽。妹妹插話：「格倫儂，你為什麼防衛心這麼強？防衛心是給害怕所有物被搶走的人用的。你都已經長大成人了，想要什麼都可以，沒有人可以把它從你身邊搶走，連媽都搶不走。你的就是你的，格倫儂，艾比是你的。」

我們掛上電話。我心想：媽媽很愛我，但她不贊同對我最好的事物。我必須決定要相信誰：是相信媽媽，還是相信自己？這是我有生以來第一次決定相信自己─即使那麼做代表會和父母的意見背道而馳，我也要相信自己。我決定了，我要讓自己高興，而不是取悅父母。我決定了，我要為自己的人生、自己的幸福和家庭負起責任。而且，我決定，我要用愛來實踐一切。

這一刻，我成為了大人。

那天晚上我告訴艾比：「我不要再多花任何時間去向別人解釋自己的想法，或去證明我們在一起沒有不對。解釋是讓恐懼設下牢籠，我們並不是在接受審判。沒有人可以把我們擁有的東西搶走。不斷告訴爸媽我們過得很好，無法說服他們相信我們很好。我認為，想要讓別人相信你過得很好，唯一的辦法就是去讓自己過得很好，讓他們自己看見。我不想再用我們的島嶼去當傳播福音的工具，太累人了。每一次我去嘗試讓別人相信我們很好，我就不是在這裡好好地和你待在一起。我要為我們的島嶼加一塊招牌，招牌正面不是面向外界，而是朝向裡面，用來提醒我們。上面寫：『只散播愛。』」

沒有恐懼進來，就沒有恐懼出去。只有愛能進來，所以我們只散播愛。

隔天，兒子參加越野賽跑。當天的氣溫接近攝氏四十度。我站在一棵樹下，邊乘涼邊和媽媽講電話。她說想過來看看孫子和孫女。壓抑顫抖的語氣，透露出她心裡的焦慮。她依然很擔心，她認為，那是愛的表現。她還是無法相信我自己的認知。但這是我有生以來第一次相信自己的認知，我信任自己心裡那股知道的感覺。

所以有了下面這段故事。故事裡，一名母親和她的女兒，都以母親的身分展開對話：我說：「媽，不行，你不能來。你還很害怕，你不能把恐懼帶給我們，因為我們的孩子並不害怕。我們教孩子要尊敬和讚揚各式各樣的愛和真實。他們還不明白你心裡的那種恐懼感，我不要讓他們從你的話語和眼神，學到那種恐懼。你害怕世人會把我們一家拒於門外，但其實，你的恐懼造成了你所擔心的拒絕。孩子們並沒有你懷抱著的那種恐懼，但當你把恐懼帶進來，孩子們出於對你的信任，就會幫你一起抓著恐懼。我不希望把不必要的負擔加諸在他們身上。

「對我，對艾比，對克雷格，還有你的孫子孫女來說，這個選擇會是最輕鬆的一條路嗎？當然不是。但它是最貼近真實的做法。我們在成為最真實美好的一家人、建立最真實美好的家庭。我衷心希望，在將來，很快會有一天，你也能和我們一起享受這份快樂。但不是由我們去教你愛我們和接納我們。這件事雖然難以啟齒，但我不得不說：你的恐懼不是我、艾比或孩子們的問題。身為孩子們的母親，我有責任確保那永遠不會替他們帶來問題。我們沒有問題，媽媽。希望你很快也能擺脫問題，加入我們。

「這是我最後一次跟你談你替我們擔心的事。我很愛你，但是媽媽，你得自己釐清。等你準備好，只帶著一顆全然接納的心來到我們的島嶼，用滿滿的喜悅，為我們這真實美好的家庭開心慶祝，我們就會降下吊橋迎接你。可是一定要等到那時才行。」

媽媽沉默許久，接著說：「我知道了。我會好好想一想。我愛你。」我們掛上電話。我步出樹蔭，走回家人身邊。

M，請聽我說。你的島上有個孩子，她正在做許多孩子都辦不到的事：她離開了自己的地標樹。她的這棵樹還小，只是島上的一棵幼苗。請不要敞開大門，讓風暴進來，在小樹苗還沒來得及扎根，就把樹捲走。

請為了她，好好保護你的島嶼。她的年紀還太小，不能當吊橋的守門人，替她看好吊橋還是你要負擔的責任。別把你們家的吊橋放下去迎接恐懼─即便恐懼來自她愛的人也不行，尤其是，以上帝之名存在的恐懼。

當一個女人停止當個乖女兒；當她終於明白自己在創造和父母不同的事物；當她開始不理會父母的要求，而是依照自己的標準建立島嶼；當她終於明白，她沒有責任去說服島上的所有人接納、尊重她和她的孩子，她就成為了一名負責任的母親。她的責任是歡迎他們愛著的人，只讓那些已經懂得，而且會去尊重她和孩子的訪客通過吊橋。

今晚，請和陪同你一起建造島嶼的人坐下來，懷著敬意，用心討論出島上要有什麼、不能有什麼。不是去決定哪些人禁止入島，而是哪些東西禁止入島。除非是你們允許島上存在的事物，否則不能把吊橋放下，不論是誰要把它帶進來都不行。

此時此刻，要繼續當個聽話的乖女兒，還是成為一名負責任的母親，你只能從中選擇一樣。選擇母親這一邊吧。從今往後，當你該死地必須選擇，你都要選擇母親這一邊。你的父母有過這段建造島嶼的經歷。

換你了。

★本文摘自三采文化出版《我，不馴服》，作者格倫儂‧道爾（Glennon Doyle），作家、演講家和思想領袖。該書全球銷破200萬冊，出版後蟬聯亞馬遜書店暢銷榜70週。是一段親密的回憶錄，也是為現代人敲響的警鐘。獻給在關係中、在家庭中、在生活中奮力向前的每一位美好的你。

►床墊也能加「玻尿酸」！Q彈好睡，連謝祖武都愛

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
新竹威秀色狼出沒！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

民宿老闆收全額訂金！入住突喊「遭雷擊停電」　超扯真相網氣炸

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服　超多人有感

買任二件折扣商品沒打折！店員稱「同品項才有」　網轟：好像被騙

不捨路蟹遭路殺　黃偉哲呼籲民眾一同讓蟹媽媽平安生產

她送走丈夫哥吉拉公仔被提離婚！網敲碗「快分開」：妳不要，我要

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

5歲女昏迷父衝警局求開道　「30分車程減半」搶回一命

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

駕駛按喇叭...遇新店戰神！　嗆「警察找麻煩」慘吞3罰單

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

「超凶重機辣妹」路邊賣花生掀熱議　本尊喊話：酸民放過我

民宿老闆收全額訂金！入住突喊「遭雷擊停電」　超扯真相網氣炸

新竹巨城威秀驚現「摸腿狼」！她看電影下半身一陣癢　低頭秒嚇壞

腰痛只能躺平讀書又超會分心！她獨創「10分鐘學習法」成律師

這項「捷運禮節」沒人遵守！作家怒轟：很不舒服　超多人有感

買任二件折扣商品沒打折！店員稱「同品項才有」　網轟：好像被騙

不捨路蟹遭路殺　黃偉哲呼籲民眾一同讓蟹媽媽平安生產

她送走丈夫哥吉拉公仔被提離婚！網敲碗「快分開」：妳不要，我要

美女主播早產大失血！龍鳳胎一出生插滿管子　神隊友嚇到說不出話

被小一作業考倒　造詞「成X大」爸爸苦思20分鐘投降了

NBA球員暑假又虐菜　暴龍小將弗林單場狂轟「73分」

周杰倫在澳洲被跟車！　高EQ親吐「9字警告」

粉絲問「女兒是同性戀怎辦？」　作家：別把吊橋放下去迎接恐懼

葉竹軒3失誤被換下　郭俊麟好暖：我們不會責怪你

天竺鼠車車北中南主題路跑登場　馬鈴薯親臨應援...通關可獲限定周邊

加盟快艇真心話！　沃爾：我願意放下自尊只為贏球

能力再好也會埋沒　或許你少做這3件事

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

生活熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

新竹巨城威秀現摸腿狼！她看電影低頭嚇壞

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

哥吉拉讓人鬧離婚　醫破解「決裂原因」

拿夫「哥吉拉送親戚」被提離婚！妻認錯後竟討房

這項捷運禮節沒人遵守！作家轟：不舒服

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

任二件折扣商品沒打折！店員：同品項才有

好市多劃單員瞄一眼把她攔下　網見過程驚呆

民宿收訂金突喊「遭雷擊停電」　真相網氣炸

老公廚房肉搏戰！人妻崩潰見「小三身材微肉」

獨／水乾淨了！消失60年的日本禿頭鯊重現淡水

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

子瑜被求婚！甜笑「點頭說好」影片曝光

她送走丈夫哥吉拉被提離婚　網：妳不要我要

金馬影帝1年沒工作「看清老婆」：我娶了好女人

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

頂樓已有4台洗衣機「她想再買1台！」網嗆離婚

幾度算發燒？醫解答：1類人「36.5°C也要小心」

新竹巨城威秀現摸腿狼！她看電影低頭嚇壞

劉德華看中她！10年後真「爆紅全亞洲」

《營業中》原班底6缺2　炎亞綸認「身不由己」喊話

超凶重機妹賣花生　本尊：放過我

A-Lin認被天團主唱暗戀　合體曝光曖昧情...鬆口甜喊：我願意！

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

收藏達人點出　5大公仔隱藏價值

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面