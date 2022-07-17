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警告別干預台海？　日媒：解放軍成功模擬炸毀日預警機

▲▼今年5月大陸新疆沙漠被拍到一架類似日本預警機「E-767」模型（左)，但7月空照顯示已遭毀損(右)。(圖／翻攝 美國星球實驗室公司推特）

 ▲今年5月大陸新疆沙漠被拍到一架類似日本預警機「E-767」模型（左)，但7月空照顯示已遭毀損(右)。(圖／翻攝 美國星球實驗室公司推特）

記者任以芳／綜合報導

今年5月日媒曾報導，解放軍在新疆沙漠模擬以日本軍事裝備，作為軍事訓練攻擊目標。根據《日本經濟新聞》報導最新指出，幾名專家分析衛星圖的結果確認，近期解放軍已經摧毀在新疆維吾爾自治區沙漠地帶，狀似日本波音E-767空中預警機模擬物，可能是對此進行飛彈攻擊訓練。

綜合日媒報導，解放軍本月上旬疑利用戰略導彈，精準攻擊設置在新疆沙漠內一疑似日本自衛隊空中預警機「E-767」模型標靶。據稱，如果日本干預大陸武統台灣，「E-767」預警機將會是「關鍵戰力」。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）與幾名專家對美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs）所提供衛星圖像的分析，上述模擬物於13日被發現已摧毀，從照片中可見碎片和黑色燃燒痕跡，這是首次在中國境內發現形似日本自衛隊軍機的模擬物遭到破壞。

早在今年5月，新疆一處沙漠被外界發現出現一架大型飛機模型，和日本用美國「波音767」飛機改造的空中預警機「E-767」高度相似。該大型飛機模型周圍有多架小型戰機模型，還有疑似貨櫃的構建物，另外還有機場跑道、停機坪等。

由於截至7月2日的衛星圖像都顯示模擬物仍完好存在，報導判斷是在7月上旬被破壞。這也是外界首次發現大陸軍方以日本軍事裝備作為軍事訓練攻擊目標，也顯示中國的彈道導彈彈頭辨識、打擊特定高價值目標的能力進一步提升。

新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任高級研究員許卡特（Thomas Shugart）說，可能使用了導彈，「若這個模擬目標的用途，是測試導彈彈頭辨識、打擊特定高價值飛機的能力，而這個能力經過測試成功，那麼部署這類武器就可能提升中國解放軍攻擊像E-767這種關鍵戰機的能力」。

日本前自衛隊艦司令官香田洋二表示，雖然很難判斷摧毀的手段是利用導彈或雷射導引炸彈，但可確定是從空中瞄準炸毀的。

報導認為，解放軍很可能將模擬物當作假想目標進行訓練。衛星圖像顯示，中方已開始拆除模擬物周圍的跑道和停機坪。
 

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