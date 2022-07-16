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會說「您好」、「回去」　印度邊境部隊苦練普通話避衝突

▲▼中印衝突、畫面細節 。（圖／翻攝 央視、中國新聞網）

▲中印邊界衝突歷史畫面 。（圖／翻攝 央視、中國新聞網）

軍武中心／綜合報導

近年中印邊界衝突不斷，為了避免第一線士兵因語言不通產生誤會，印度政府推行邊界部隊於2030年前完成漢語培訓。目前部署在印藏邊界部隊已擁有超過160名的普通話培訓教師，按照教學計劃，軍官和士兵需掌握100句的中文對話，據當地媒體透露，現在官兵已會表達「您好」以及「回去」。

綜合外電報導，印藏邊界警察部隊（ITBP）駐紮在海拔9000至1萬9000英尺的200個邊境哨所，但守衛的大部分邊界存在中印領土爭議。該部隊一名官員指出，中印雙方在有些情況下會由於語言不通導致雙方產生誤會，學會漢語可以在關鍵時刻幫助印方人員找尋解決問題的路徑。

目前印度邊境守衛部隊約有9萬人，加上每年招募的3000名新兵全數都要接受強制性的普通話學習課程。據了解，2017年的洞朗對峙結束後，漢語學習就已成了印藏邊界警察部隊的必修課，到目前為止，已有超6000名部隊軍官和士兵學習普通話。

▲▼中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

▲中印2020年於加勒萬河谷衝突。

資料顯示，中印於2017年的洞朗對峙持續73天，中國在6月16日開始修建延伸至洞朗地區的道路，接著印度軍隊於18日攜帶武器和推土機越過中印邊境錫金段，進入洞朗地區，阻止中國軍隊「越過不丹邊境修路」，形成中印兩國武裝對峙。

中印雙方於同年8月28日宣布結束對峙，但沒有對外說明各自具體接受對方的什麼條件。而衝突過後，解放軍便不斷往青藏高原增兵，其中包含適應高原作戰的輕量化主戰坦克15式輕型坦克、直-20通用直升機、翼龍-II無人機和PCL-181車載155毫米加榴炮。

緊接著2020年5月5日兩國再發生對峙，地點位於西藏自治區阿里地區的班公錯及日喀則市的乃堆拉山口，由於中方反對印度修築公路，雙方更在6月於加勒萬河谷爆發激烈衝突，使用的武器包括石頭和狼牙棍，據稱造成20名印軍死亡，中國也宣布旗下有4名士兵死亡。

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