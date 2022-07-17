首例社區BA.5「父母確診基因定序中」　母7名同事採檢結果出爐！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

指揮中心15日公布本土Omicron BA.5社區個案，為北部20多歲女性，已接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，曾於5月中旬確診並康復，衛生局匡列5名快篩陰性的密切接觸者進行PCR複驗。發言人莊人祥今表示，目前父母PCR都陽性，目前已經送定序，另5名密切接觸者PCR都陰性，案母的7位同事PCR也都陰性。

該名女性是首例本土社區個案，而該起群聚的指標案為個案母親，莊人祥提到，指標個案的7名職場密切接觸者中，1人在6月曾確診，近期出現輕微咳嗽症狀，目前正進行PCR採檢釐清是否為再度感染，或者為先前確診留下的舊症狀。

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目前該個案與父母3人已隔離期滿，而重複感染定義公布後，指揮中心至今已接獲525例通報，本案也為首例重複感染BA.5個案。

另外，今國內新增24,325例COVID-19確定病例，分別為24,196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。本土個案以新北市4112例最多，新增病例破千縣市還有臺中市3,065例、桃園市2,607例、高雄市2,538例、臺北市2,401例、臺南市1,779例、彰化縣1,193例。