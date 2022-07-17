台南市個案接種AZ「腦出血死亡」　獲350萬救濟金！

▲預防接種受害救濟審議小組核予1例接種AZ後腦出血死亡個案救濟金350萬元。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第182次會議紀錄，其中獲得救濟金額最高案例為1名台南市林姓個案，接種AZ後嚴重腦出血死亡，個案雖無任何血栓表現，不符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，但也無任何潛在疾病史足以引起血小板低下及腦出血，因此仍核予救濟金新臺幣350萬元。

該個案接種疫苗後10日因頭痛、嘔吐情形就醫，血液檢驗結果顯示血小板低下；隔日出院後晚間因意識昏迷送醫，腦部電腦斷層顯示左側顳葉大面積出血及蜘蛛網膜下腔出血，後因嚴重腦出血死亡。

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審議小組指出，經查該個案無慢性病病史，雖有血小板低下情形，但無任何血栓表現，不符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，但個案也無任何潛在疾病史足以引起血小板低下及腦出血，依據發生時間及臨床表現推測，腦出血與嚴重血小板低下有關，又目前醫學實證無法確定免疫性血小板低下與接種 COVID-19 疫苗（AZ）有關聯性，但仍依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金新臺幣350萬元。

除了該名案例之外，另有6件接種AZ後核予救濟個案，包括因1例肝門靜脈血栓、腦出血核予80萬元、1例格林巴利症候群核予60萬元、1例核予50萬元、1例左眼中央視網膜靜脈阻塞核予5萬元、2例尋麻疹核予5000元。另外，還有1例是接種高端出先格林巴利症核予10萬元、1例接種莫德納持續發燒2週住院核予5萬元和1例接種BNT出現急性過敏反應核予1萬元。