陸官媒稱多個爛尾樓復工　房地產融資現回暖趨勢

▲大陸爆出爛尾樓停貸潮。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地爆發爛尾樓停貸潮，引起各界對房市前景的擔憂。對此，大陸官媒《金融時報》報導指出，在有關部門和房地產企業等的共同努力下，涉及停工風險的樓盤有的已正常施工，有的也迎來了復工消息。

報導提到，從金融管理部門和多家銀行了解到，6月房地產貸款新增規模較5月明顯提升，連續兩月環比多增，預計6月房地產貸款新增超1500億元，較5月環比多增2500億元，其中房地產開發貸款多增1000億元，個人住房貸款多增1500億元，房地產融資呈現回暖趨勢。

大陸郵儲銀行研究員婁飛鵬認為，6月份隨著疫情得到控制，居民疫情期間積壓的購房需求集中釋放，同時，前期降低房貸利率等政策實施，降低了居民房貸的成本，共同推動新增房貸回升。

大陸民生銀行首席經濟學家溫彬也表示，政策利好疊加效應逐漸顯現下，6月份新增居民中長期貸款維持在較高水平。

對於爛尾樓停貸潮，報導指出，在有關部門和房地產企業等的共同努力下，多個涉及停工風險的樓盤，有的已經正常施工，有的則迎來了復工的消息。

關於大陸房市的未來發展，大陸光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，房地產穩字當頭，由於區域樓市差異較大，各地根據樓市供需情況與當地政府調控要求，因城施策支持剛需和改善型需求，支持房企合理融資需求，促進房地產業良性循環、健康發展。

報導的最後還引述業內專家看法強調，穩經濟大盤政策落地顯效，疊加疫情形勢逐步好轉，積累的需求開始釋放，「隨著銷售端、融資端繼續呈現回暖跡象，房企到位資金同步好轉，房地產市場將會加快恢復進程。」