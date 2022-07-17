陳時中出書曝「沒碎念」　自序標題：本來就沒有在神壇上

▲陳時中出新書，提到自己簽名簽到手痠，還說「這本書沒有碎念」。（圖／Facebook／陳時中）

記者林育綾／台北報導

陳時中宣布參選台北市長後，今（17）日也公開新書上市資訊，他在臉書分享自己簽了好多本，手很酸，更在自序中提到，「我想，我這個時候出書，可能有人會說，是不是想造神？還是為了選台北市長？我還是那句話：我從來沒有在神壇上，以前沒有，現在也沒有。」

陳時中新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》在今日由天下文化發行，內容述說從家庭教育、求學、擔任醫師到公職的過程，更獲得蔡英文、 賴清德、陳建仁、蘇貞昌等重量級人物專文推薦，他也在個人臉書提到，這幾天簽了好多本書，手很酸，「但我心情十分的開心，書中內容有很多關於阿中的小故事，可以讓大家更了解我，我的理念、我的初衷。​這本書沒有碎念、不會艱澀，可以輕輕鬆鬆的看，祝大家都能閱讀愉快！」

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新書自序甚至以「本來就沒有在神壇上」為標題，他提到，自己從很年輕的時候，就開始參與公共事務了，之後也進入公部門服務；但一直不是活躍於檯面上的人物，直到COVID-19 疫情爆發以後，擔任防疫指揮官，民眾才開始對他有比較多的認識。

而他也說，這段期間隨著各種事件的發生，許多媒體也亦步亦趨做了各種民調跟聲量統計，曾有媒體朋友很單刀直入的問，「有人說您要被『拉下神壇』了，您怎麼看？」他的回答是，「本來我就沒有在神壇上啊。」

▲陳時中新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》。（圖／天下文化）



陳時中說，「這是我的真心話。不管有再高的民調，那都只是人民一時的感覺，我們在2020年一度施政滿意度高達9成，但我知道那是因為當時防疫有成，人民給予的肯定。但是，隨著挑戰增加，之後不可能還可以繼續維持那種極高的支持度。對此，我一直心知肚明，所以我從來都沒有在『神壇』上的感覺，有的只是如履薄冰的心情。」

他也坦承，這個時候出書，可能有人會說，是不是想造神？還是為了選台北市長？「我還是那句話：我從來沒有在神壇上，以前沒有，現在也沒有。」



陳時中表示，自己是很認分也頗隨緣的人，對於未來的所謂「仕途」，其實沒想太多，「被交付的任務該怎麼做，我會仔細規劃，至於職位，我很少去想，事情若沒做好，想這些也是枉然。」



而之所以接受出版社的邀約出書，他解釋，也是期望藉由這個機會，可以把許多衛福部的重要政策，無論是防疫、健保或者是食安，做比較完整的說明。雖然因為出版規劃的緣故，書中還是會提到個人之前的一些故事，許多經歷確實也形塑了他的處事風格，「我覺得跟大家談談也好。也期盼透過這本書，跟國人『交心』，讓我們一起努力，讓台灣成為更美好安穩的家鄉。」