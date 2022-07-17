「6年大停電5次」馬英九早提醒過會出事　卻被蔡英文當面嗆一句話

▲左為前總統馬英九，右為總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九16日出席「淨零排放與能源政策」研討會時談到，台灣近6年來發生5次大停電，缺電情況嚴重，並稱2016年3月，他與剛當選總統的蔡英文在台北賓館會面。，還提醒她2025年台灣綠能占比20%的主張，不可能達成；美國彭博新聞社也認為這是一個「遙不可及的遐想」，而蔡英文回應，她的能源專家都是世界一流的，不會有問題。

馬英九基金會與長風基金會16日舉辦「淨零排放與能源政策」研討會，邀請學者專家共同把脈，討論台灣淨零排放與能源政策現況，期能提出民間社會心目中合理的能源政策。馬英九致詞時說，蔡政府耗費上兆元新台幣發展綠能，目的是取代同樣是綠能的核電而非火力發電，更是先進國家絕不會犯的奇怪錯誤。這就是我國當前能源政策最荒謬的笑話。

馬英九認為，蔡英文11年前主張非核家園時，確實有德國、瑞士、比利時主張廢核，但目前瑞、比二國已決定將廢核時間無限期延後；原先堅定反核的德國也在今年2月坦承正在考慮是否延長核電廠的使用年限，不再堅持今年底廢核。

馬英九指出，台灣能源問題的解決，並不缺技術、也不缺資金、更不缺人才，唯一缺的，就是一個頭腦清楚，熟悉世局，反應快速，知錯能改的政府，台灣要向前行，能源政策一定要再轉型。

對此，民進黨發言人謝子涵回擊，樂見民間參與能源政策討論，但希望各種討論還是要以實際的情況為基礎。全球能源供應、價格都吃緊趨勢清楚，如果國民黨真的那麼在意整體能源發展，2016年交接怎麼會交出一個備轉只剩下1.6%的狀況，還有一個狀況百出無法使用的核四廠，可見馬英九的能源政策，就如同九二共識一樣貧瘠，只剩重啟核四可講。