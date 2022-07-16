「拿到房就斷聯」人妻出軌還怨老公變恐怖情人　網：震碎三觀

圖文／鏡週刊

一名人妻發文抱怨老公成為恐怖情人，自揭原因是她出軌找前男友大玩交換伴侶，老公得知後大受打擊，開始看身心科，只要自己半夜出門就會打電話騷擾，最後她受不了選擇搬去前男友家樓下套房，還找來前男友護航，免得老公對她不利。她表示原本老公答應每月給她的3萬元也沒了，現在只想等離婚官司打完，「拿到房子」就切斷關係。此則貼文一出，網友一面倒罵爆：「老天啊，震碎我的三觀！」

這名女網友在《匿名公社》以「誰受得了控制狂」為題，發文表示跟老公結婚4年多，本來在考慮離婚，因此去年她「選擇出軌」，找來前男友玩交換伴侶，關係維持半年多，直到被老公發現。她表示離婚條件只要房子歸自己，老公搬出去就好，沒想到老公不願離婚，哭鬧求自己不要走，而且不吃飯整個人瘦了一圈，最後要去看身心科，原PO說：「好像很可憐一樣，我怕我爸媽發現，所以我答應他回家。」

接下來衝突越演越烈，原PO表示前男友是同事，家住不遠的2人會相約吃宵夜，有時出門時老公會一直打電話來打擾，最後原PO受不了「精神虐待」就搬出去，選擇住到前男友家樓下，正好在出租的空房，這樣彼此也有照應。她強調2人之間沒有什麼：「可是老公變本加厲，又開始不吃飯，很不要臉的跑去跟我媽告狀，你知道我被我媽罵多久嗎？我還要我滾出我的家」。

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此外，老公下班後經常跑到原PO租屋處外面，想一起去吃晚餐，她說：「我覺得很害怕，他像暴力伴侶，所以下班時我就會請前男友，陪我回家」，老公見狀更加崩潰，在街上大吼大鬧，表示不會放過自己，誇張的是原PO認為遇到恐怖情人，而且一心只擔心錢，「開始不負責任沒擔當，每個月說好要給我三萬，當作我在外面的生活費，現在一毛都不給，我在等離婚官司，只想趕快拿到房子切斷跟他的關係。」

對此貼文，網友一面倒怒不可遏，認為她吃人夠夠「你才是那個恐怖情人」「大開眼界」「好神奇的思考方式」「確定不是反串嗎？」「老天兒啊，震碎我的三觀」「好可怕的女人」「這是什麼邏輯」「一副理所當然 還想拿房子」。





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