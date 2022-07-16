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社會 社會焦點 保障人權

台南廟會鬥毆疑傳槍響！阿北「不鳥大亂鬥」淡定做1事　網全看傻

記者閔文昱／綜合報導 

台南西羅殿16日驚傳兩派人馬因故爆發激烈衝突，混亂間疑似有人開槍，警方獲報後立即出動30名快打警力到場制止及維持秩序，並將現場兩方信眾64人全數帶回。畫面曝光後掀起討論，其中有網友發現，現場一名資源回收阿伯完全不受一旁衝突影響，淡定的繼續手中回收工作，讓不少人讚嘆「看來真正有尬刺（諧音英文GUTS膽量之意）的是回收阿北」。

台南市中西區西羅殿外16日下午發生廟會聚眾鬥毆案，據了解，發生衝突的兩派人馬分別為來自新店及彰化的進香團，雙方因停車問題擋道而爆發口角，迅速演變為肢體衝突，過程中不斷飆罵髒話，還有人拿出棍棒助陣，朝著對方一陣狂毆，混亂間還疑似傳出槍響。

▲一名阿伯在現場超淡定，引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲一名阿伯在現場超淡定，引發網友討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社） 

相關畫面被轉發至臉書社團「爆廢公社」後，不少網友都發現，一旁的資源回收阿伯繼續淡定的堆疊紙箱，甚至連看都不看一眼，絲毫不受影響，讓網友紛紛驚呼，「那個資源回收的阿伯好淡定」、「整個重點都在回收阿伯身上，好淡定，搬紙箱整理好」、「阿伯心裡想：年輕人終究是年輕人，太衝動了」。

▲台南市警二分局出動快打部隊，帶回雙方人馬共64人，逐一調查釐清涉案情節，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌嚴正究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警方出動快打部隊，帶回雙方人馬共64人，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌嚴正究辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警二分局指出，針對現場有報稱有開槍情事，警方正調閱影像比對、勘察採驗及交叉詢問釐清等偵查作為深入調查中，目前為止尚未發現有彈頭、彈殼等與槍擊事件之相關違法跡證，後續將深入釐清，如涉及槍擊會依槍砲罪嫌方向偵辦，目前相關涉案人涉嫌聚眾鬥毆、傷害、毀損案情明確，全案由警方深入偵辦中。

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