桃機招消防員115人搶考！得先過爬竿舉重5關卡　健身教練也來了

▲桃機招考消防員，需先通過體能測試。（圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場公司招考18名消防員，收到166人報名應試，昨(15日)與今(16日)舉行體能測驗，115人到考，測驗得先過3千公尺跑步、爬竿、舉重、單槓及負重跑步等5道關卡；通過體能測驗考生將於8月13日參與筆試，考生包含大學畢業生、健身教練和地方政府現職消防員。

根據規定，體能測驗5道關卡包括考生進行3000公尺跑步測驗需於18分鐘內完成、考生需於90秒內完成臂力爬竿5公尺1次、考生要肩負50公斤砂袋衝刺、舉重項目通過標準為90秒內完成110磅挺舉不著地3次等，第一階段需通過五項體能測驗項目，才能進入下階段筆試，第二階段筆試測驗將於8月13日舉行。

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▲▼桃機招考消防員，需先通過體能測試。（圖／桃機提供）

機場公司總經理但昭璧表示，桃園機場依據國際民航組織(ICAO)規定設置消防大隊，主要勤務內容為航空器事故之消防搶救以及機場園區各項消防任務，機場消防員不僅需具備航空消防的專業知識，消防救災能量也仰賴消防員的體能負荷，因此體能測驗是消防員甄試的重點之一。

▲桃機招考消防員，需先通過體能測試。（圖／桃機提供）

機場公司指出，桃機消防員招募分為體能、筆試、面試三個階段，由於航機載客量大，一旦發生航空事故時，需要救援的旅客人數往往超過百人，因此高強度的體能為救災的關鍵；本次測驗項目特別強調負重度、靈巧度以及肌耐力等因素。

消防員招考體能測驗到考率近7成，年齡分布以20至30歲者居多，最年輕與最年長分別為21與48歲。考生來自四面八方，包含大學畢業生、健身教練等，其中不乏任職於地方政府現職消防員前來報考。