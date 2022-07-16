集結5大宮廟！全聯6款推「普度箱」　拜好兄弟還能度毛小孩

▲全聯中元普度集結5大宮廟，推出6款普度箱。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎戰中元普渡，全聯今年整合線上線下，推出「宮廟代客普渡」與「普度箱預購」2大專案，一次集結5大宮廟，推出6款普度箱，其中「鎮瀾宮寵物普度澎湃組」不僅宴請四方好兄弟，也一同度化四方毛小孩，7/22起可至「PXGo!全聯線上購」或實體門市預購。

全聯表示，今年中元普度同樣受到疫情影響，許多民眾為避免群聚風險，紛紛選購無接觸的代客普度服務，或預購普度箱帶回家自己拜，而今年還新增線上預購方式，讓消費者一指訂購超便利，免出門輕鬆購最安心。

其中宮廟代客普度專案方面，鎮瀾宮今年除了宴請四方好兄弟，也一同度化四方毛小孩，希望透過一年一度的普度來「感恩」、「植福」；而普品將於法會結束後由廟方代為捐贈，並寄回大甲媽平安御守跟感謝狀給消費者，「鎮瀾宮寵物普度澎湃組」預購價1000元。

▲「鎮瀾宮寵物普度澎湃組」不僅宴請四方好兄弟，也一同度化四方毛小孩。（圖／業者提供）

另外，今年宮廟代客普度首度開賣「旗山天后宮普度拜拜箱」，內含14項商品、普旗及金紙一份，附贈環保吸管上上籤與媽祖平安小皮包各一個，每箱預購價1200元，普品於法會結束後由廟方代為捐贈，寄回贈品跟感謝狀給消費者。

至於去年最熱銷的「北港媽祖慈悲普度箱」，內容物包含16項商品、普旗及疏文、2022壬寅年福袋與金紙一份，預購價1500元，含添200元香油錢，並贈虎爺神衣吊飾一個，會員預購再加贈200福利點。普品於法會結束後同樣由廟方代為捐贈，寄回福袋、贈品、香油錢收據給消費者。廟方期望透過冥陽兩利，不只為好兄弟植福，也透過捐贈幫自己累積福報。

此次6款普度箱包括北港媽祖慈悲普度箱、旗山天后宮普度拜拜箱、北港武德宮普度拜拜箱、鎮瀾宮慶贊中元澎湃組、鎮瀾宮寵物普度中元澎湃組、白沙屯中元普度箱，預購價699元至1500元，7/22起預購。

▲全聯整合線上線下，集結5大宮廟，推出6款普度箱。（圖／業者提供）



另外，家樂福今年以4大管道包括超市、量販、線上購物、家速配滿足中元節拜拜需求，並以「5大主題」作為主軸提供萬種商品隨選隨搭輕鬆拜，像是有公司行號拜拜必備雙寶「乖乖」與「旺旺」、家庭採買各種民生用品、懶人拜拜必備普渡箱、宮廟社區客製化擺桌方案，還有異國風情零食等，通通都能輕鬆買。中元檔期也有各項好康等搶，不僅有百款商品買1送1，還有29大品牌會員專屬聯慶等。

而愛買量販即日起至8月16日祭出「5大中元超強活動」搶客，包括「會員指定3日滿額最高送500元」、「3000款中元商下殺最低48折起」、「代送宮廟贊普服務」、「包裝米和指定麵商品滿額現金回饋」及「購買中元普渡祭祀用品滿額送普渡旗」。其中，門市部分還特意祭出3000款中元商品促銷價最低48折起。

▲愛買祭出5大超殺優惠活動搶攻中元商機。（圖／業者提供）

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