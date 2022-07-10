芭比Q了！高雄19歲妹剛炫耀有喝酒沒騎車　「互換位置」又遇警

▲藍姓女子（右）酒駕被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名藍姓女子（19歲）8日凌晨搭友人機車因違規被員警攔下，她還開心的向員警炫耀「我有喝酒但沒有騎車哦！」，沒想到過了半個多小時，員警在派出所附近巡邏時，剛好撞見藍女竟和朋友互換位置，自己騎機車上路，當場被員警抓包，儘管藍女不斷求情，但經酒測後，酒測值高達0.76毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

▲藍女（右）接受酒測。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

苓雅分局成功派出所員警是8日凌晨3時30左右，在三多四路與自強三路口巡邏時，見兩部機車先後違規，上前盤查時，坐在其中一部機車後座的藍女，還心情愉悅笑著向員警炫耀「我有喝酒但沒有騎車哦！」，員警見兩位機車騎士均未飲酒，在告誡勿違規後即讓雙方離去。

不料，員警在4時許，出勤執行轄區守望勤務之際，突然在派出所旁見到剛剛飲酒的藍女，竟與友人互換駕駛，由藍女騎機車上路，員警見狀立即趨前將她攔停。

藍女見到員警上前盤查時，突然發現事態嚴重，原本開心的態度馬上臉沉，並消極不配合酒測，多次鼓起雙頰假裝吹氣，經員警警告後才配合施測，果然一吹酒測值為0.76毫克，超過法定標準，員警告知藍女相關權利後當場將她逮捕，全案訊後依違反刑法公共危險罪移送高雄檢察署偵辦。

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