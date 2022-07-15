報告揭俄軍「酷刑室」虐殺平民！遺體遭割耳拔牙　綑綁後槍決

▲ 布查鎮先前發現數百人亂葬崗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底入侵烏克蘭，開戰142天來雙方皆承受龐大損失，基輔近郊布查（Bucha）4月在俄軍撤離後屍橫遍野，震驚國際社會，如今專家又在布查發現俄軍用來殺害平民的「酷刑室」，有些屍體甚至沒有耳朵、牙齒，以雙手綁在背後的姿勢遭到槍殺。

根據CNN，歐安組織派專家前往烏克蘭，4月1日至6月25日於布查及伊爾平（Irpin）蒐集俄國犯下戰爭罪的證據。專家指控，照片及影片證據都顯示，俄軍有針對性且有組織性地殺害布查平民。這些平民遭到槍殺，雙手還被綁在背後。

報告指出，在布查發現好幾間混凝土隔間的酷刑室，其中一間牆壁有彈孔，似乎被用來執行死刑；另一間則有酷刑和水刑的痕跡，發現5具渾身佈滿燒傷、瘀傷及撕裂傷的屍體。專家還在布查一座村莊的地下室發現18具男女老少的屍體，「有些被割掉耳朵，有些被拔掉牙齒。」

報告也提到，烏國女性通報遭俄軍性侵及性虐待的事件越來越多，尤其是被俄軍佔領的地區，並提及幾起特別殘暴的案例，包括烏克蘭人權監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）通報指出，有25名14歲至24歲少女被關在布查一處地下室，遭到性侵，造成其中9人懷孕。

這份報告也記錄俄軍將烏克蘭平民當成「人肉盾牌」的案例，被迫和俄軍一起對抗烏軍，或被強制送往俄羅斯。

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