國務機要費案更二審陳水扁獲免訴　蔡易餘肯定：正常的結果

▲民進黨立委蔡易餘。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁等人涉國務機要費等案，高院更二審今（15日）宣判，陳水扁等人涉詐領國務費部分，因法律廢止刑罰獲免訴；妻子吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚涉洗錢遭判刑，可上訴。對此，長期關注國務機要費議題的民進黨立委蔡易餘受訪說，這是「正常的結果」，並指國民黨批評這是變相「類特赦」陳水扁，這種說法是用奇怪的名詞創造仇恨。

台灣高等法院刑事庭發言人連育群今天說明，國務機要費及所涉洗錢部分，因《會計法》第99條之1於2022年6月15日修正公布，解除2006年12月31日前國務機要計畫費用相關人員之財務責任，並免除刑事責任，而本案有關詐領國務機要費時間均在此之前，依《刑事訴訟法》規定，犯罪後的法律已廢止其刑罰者為免訴判決。

蔡易餘受訪表示，國務機要費跟特別費性質相同，總統的國務機要費因有統治權和外交等是由，具備更高機密性質，且陳水扁「支出大於收入」，應該適用前總統馬英九特別費案的「大水庫理論」，但過去法院見解兩套標準，令人匪夷所思，事實上，就算此案審理到最後，依照「大水庫理論」的概念，陳水扁還是一樣無罪。

蔡易餘並指，過去《會計法》修法時，特別費除罪卻排除國務機要費，而今年修法是為了讓國務機要費回到正常的性質，如今法官給予免訴判決，是「正常的結果」。

至於國民黨批評國務機要費除罪損害台灣法治，根本是變相「類特赦」陳水扁，蔡易餘表示，「沒有啊，沒有特赦」，如果特赦陳水扁，陳就不會因為龍潭購地案而申請保外就醫，國民黨是用奇怪的名詞創造仇恨。