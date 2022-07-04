急約阿姨吃飯！養女領第一份薪水　「1動作」逼哭2萬人：值了

▲女網友無法生養小孩，便助養一個孩子長大。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我哭了，沒有白疼這個孩子。」一位女網友日前在臉書「●【爆廢公社公開版】●」貼文，在短短2小時內就吸引2.5萬人按讚，內容僅78個字，卻讓一票人紅了眼眶，「好感動……很棒的媽媽，孩子也很懂事」、「懂得感恩的孩子，心裡暖暖的。」

這位女網友一開頭就坦言，小孩並非親生的，「這輩子無福生養小孩，就去育幼院認養小孩」，接著說孩子在今年大學畢業了，還踏入職場工作、領到第一份薪水。讓她驚喜的是，孩子領薪後，馬上打電話過來約時間，說要請她吃飯，還輕輕喚了一聲「媽媽～」。

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原PO當下似乎沒說什麼，但之後不禁喜極而泣，「掛了電話，我哭了，沒有白疼這個孩子。」短短78個字的貼文，在2小時內就引來超過2.5萬人按讚，不少人看得一把鼻涕、一把眼淚。

▲原PO的貼文吸引2萬網友按讚。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

至於為何如此感動，女網友也在留言處透露，其實她原本是想收養小孩，可惜資格不符合規定，就乾脆選擇助養小孩到大學畢業。回想孩子從小到大，每場畢業典禮她都有到場，「以前她都叫阿姨，她突然一聲『媽媽』，我好感動。」而從這個「她」字，可以看出原PO助養的是個女孩。

貼文一出，網友們紛紛感動留言，「這是我今年聽過最令人感動的事情」、「養大於生。這孩子肯喊一聲，再之後的回報，值得了」、「那個誰……面紙整包拿來」、「看了那句媽媽，我眼眶都熱了，值得，一個懂得感恩的孩子」、「這根本是洋蔥文嘛」、「要逼哭我了。」