5槍奪4命！重回現場尋獲5彈殼　檢警：殺手異常冷靜兇殘

記者蔡怡萍／南投報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨(14日)下午發生驚悚槍擊命案，一名槍手闖入公司，對5人行刑式槍決轟頭，一人一槍、手法乾淨俐落，連殺4人，僅有81歲的老董賴敏男倖存。檢警15日上午重回現場採證，在現場初步查扣5顆彈殼，顯示槍手對5名被害人各開1槍，以行刑式手法殺人，而且開5槍奪4命，顯示殺手異常冷靜兇殘。

▲兇嫌犯案後騎機車逃逸畫面，警方已鎖定1男涉有重嫌，正全力追緝當中 。（圖／記者陳以昇翻攝）



據了解，專案人員上午重回命案現場，除確認屍者陳屍相對位置，也於現場發現5枚彈殼，初步研判兇手連開5槍狠奪4命異常冷血冷靜，至於歹徒身上到底帶了幾把槍？行兇槍枝有無裝設滅音管？有徒步一步釐清，受害死者將在今下午相驗、解剖。

經高檢署張斗輝檢察長督請張云綺檢察長與專案檢察官張鈞翔等，指揮警方漏夜偵辦，訊問相關在場證人、調閱周邊監視錄影畫面，目前已掌握1男性可疑犯嫌，積極查緝中，同步調查行兇原因、槍枝來源，至於行兇槍枝有無裝設滅音管也將一併瞭解。

▲南投康建生技公司槍擊案造成4死1重傷，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）



由於該生技公司2014年也曾遇到歹徒持鐵棍行兇，導致洪姓女課長重傷，根據判決書內容指出，當時證人正是賴敏男、劉姓課長、張姓女員工等人都曾當證人，如今其中劉姓課長、張姓女員工都已死亡，僅剩董事長賴敏男重傷。讓人懷疑行凶動機就是跟多年前的襲擊案有關。