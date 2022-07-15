「轉蛋法」通過了！業者須公布遊戲中獎率　違者最高罰50萬

▲消保處審議通過「轉蛋法」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者楊晏琳／台北報導

遊戲實況主丁特揭發某遊戲道具製作機率公告不實，引發玩家共同連署「轉蛋法」；經濟部後續也著手修正「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」。如今消保處正式審議通過，明定業者應揭露中獎機率，違者最高可罰50萬，並得按次處罰。

行政院消費者保護處今發布新聞稿表示，已通過經濟部研擬之修正草案，增訂揭露機會中獎商品或活動的機率相關規範。業者應於官網首頁、遊戲登入頁面或購買頁面及遊戲套件包裝上，載明機會中獎商品或活動的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消保處指出，除要求遊戲業者揭露中獎機率外，也應明定中獎機率定義及範圍。包括「有提供直接或間接、部分或全部付費購買之機會中獎商品或活動」，只要涉及付費購買，不論商品或活動形式如何轉換，皆應公布中獎機率：

（一） 直接：消費者付費後直接取得者。例如：消費者付費後抽獎抽到香水A（虛擬商品），業者應揭露香水A的中獎機率。

（二） 間接：消費者付費後間接取得者。例如：消費者付費後抽獎抽到香水A，再用3瓶香水A合成1瓶香水B，業者亦應揭露合成香水B的機率。

（三） 部分：若商品之取得或活動之參與需要付費，有部分費用必須由消費者支出。例如：拿鑰匙開寶箱，道具寶箱可透過打怪免費取得，惟活動鑰匙必須消費者花錢買，則寶箱取得之商品亦應揭露機率。

（四） 全部：若商品之取得或活動之參與需要付費，消費者必須負擔全部費用。例如：拿鑰匙開寶箱，活動鑰匙及道具寶箱皆要花錢才能取得，寶箱取得之商品自應揭露機率。

此外，業者也應明定中獎機率揭露的方式，以「數字百分比（%）」方式記載，使消費者客觀上更清楚瞭解商品或活動的機會中獎性質。

消保處呼籲遊戲業者，應誠實公布機率，充分揭露中獎資訊，營造友善遊戲環境，所提供的契約應符合「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定。

如不符合規定，經令限期改正而屆期不改正者，最高可處3萬元以上30萬元以下罰鍰；再不改正，可處5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。