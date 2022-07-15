40萬現金藏床單下才安心！一場大火後「渣都不剩」他找不到人賠

▲男子把錢藏在床單下，結果一場大火燒得連渣都不剩。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名男子把自己10萬元（約44萬元新台幣）的積蓄藏在床單下面，認為這樣比存在銀行還要讓人安心。不料，近日他的家中突然失火，不只家具、電器全被燒毀，連床單下的積蓄也全部化成灰，不知該找誰索賠。

根據《浙江電視台》報導，男子今年23歲，在杭州租了一個10平方公尺左右的小房間居住，11日中午外出辦事時，家中突然發生火災。

男子表示，「我是通過群消息，室友告知我，兄弟你房子冒黑煙了，我到的時候火已經被撲滅了，屋內一片灰燼，床、隨身衣物、生活用品，全部毀於一旦。」

▼男子不知該找誰索賠，也拿不出證據。（圖／翻攝微博）



起火原因目前還在調查中，但男子提到，這次火災給他造成的損失很大，除了屋內被燒毀的物品外，還有放在床單底下的10萬元現金。

男子指出，把壓歲錢一張一張鋪在床單下面，是他從小養成的一個習慣，每次搬家都會這麼做，「那是我出生到現在的壓歲錢，生日紅包。」

不過，男子卻沒有證據可證明自己的床單下有10萬元現金，因為他從來沒有拍照，而且火又燒得非常徹底，一點現金的殘骸都找不到。

出租屋的管理單位表示，目前起火原因和責任劃分尚不明確，如果火災是因為租客在屋內吸煙引起，後續還將追究的責任並進行索賠。另外，男子所謂的10萬元損失，他們目前還無法給出任何意見。

管理單位進一步指出，「消防也沒有跟我們反饋有大量紙張或錢幣燃燒的痕跡，也沒有發現紙幣燃燒後殘餘，所以關於租客說的10萬現金被燃燒的情況我建議他還是自己來提出相關的憑證。」

消防單位的人員也透露，大量現金的痕跡暫時是沒有看到，「現金你要知道，是紙質材料，屬於可燃物，全部燒掉之後再水一澆，因為當時我們消防員是用水的，可能就發現不了的。」